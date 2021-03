Evropa i výnosy nahoře, kauza Archegos ztratila na síle

Kauza Archegos s finančními trhy nakonec až tolik neotřásla. Vliv na vyprodávané akcie či na bankovní sektor byl samozřejmě velký, ale jde o to, že nesledujeme přelévání nervozity plošně na trhy. I okruh zainteresovaných bank, které na krachu investiční firmy utrpěly velké ztráty, bude nakonec také poměrně úzký. Díky tomu, díky širší účinnosti vakcín proti koronaviru i díky trvajícímu optimismu o oživení se dnes v úvodu daří evropským akciím růst.

Klíčové evropské indexy přidávají 0,5 až 0,7 procenta a nevadí jim obnovený nárůst dluhopisových výnosů. Ten přitom není malý - 10Y výnosy v Německu i USA stoupají o 5-6 bazických bodů. V americkém případě jde o překonání maxim z půle března, kdy se výnosy dostaly nejvýš od roku 2008. Dnešní růst však přichází při stabilních inflačních očekáváních.

A to je důležité. Pro zbytek týdne se rýsuje otázka, jak trhy přijmou nová americká data a jak si upraví obrázek o budoucím vývoji. Pro akcie by bylo ideální, kdyby se dál šponoval optimismus o růstu, ovšem bez velké inflace. O něco horší, ale stále dobrá varianta, by byl očekávaný růst inflace v souladu s expanzí ekonomiky. Nepříznivá by byla očekávání rychlejšího růstu cen, ovšem zatím se zdá, že na trzích toto riziko ztratilo na váze oproti situaci ještě před pár týdny. Ke stabilizaci inflačních očekávání přispěl svým postojem Fed.

Ačkoli vyšší výnosy nemají velkou odezvu na evropských akciích, americké futures zřejmě tlak pociťují a nacházejí se v minusu. Eurodolar učinil další krok dolů a obchoduje se už pod 1,1750. Nové ztráty pak vykazuje i zlato, jehož cena padá pod 1700 USD. Koruna ztrácí vůči sílící americké měně, ale na páru s eurem zůstává poměrně stabilní u 26,10.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:13 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.0981 -0.0304 26.1361 26.0734 CZK/USD 22.2140 0.1397 22.2670 22.1660 HUF/EUR 363.2049 0.0858 363.3063 362.2092 PLN/EUR 4.6523 -0.3383 4.6742 4.6380

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7134 -0.2690 7.7389 7.7065 JPY/EUR 129.5290 0.2484 129.5380 129.1758 JPY/USD 110.2350 0.4007 110.3060 109.7600

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8528 -0.1581 0.8553 0.8524 CHF/EUR 1.1063 0.1122 1.1067 1.1048 NOK/EUR 10.0535 -0.0860 10.0730 10.0334 SEK/EUR 10.2499 0.2264 10.2502 10.2206 USD/EUR 1.1749 -0.2039 1.1774 1.1733

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3096 -0.0393 1.3116 1.3048 CAD/USD 1.2582 -0.0873 1.2611 1.2581