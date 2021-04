MMF: Výdaje na očkování jsou nejrychlejší cestou k podpoře veřejných financí

Pandemie covidu-19 bude v letošním roce dál prohlubovat zadlužení globálního veřejného sektoru, vynakládání více peněz na urychlení očkování proti covidu je nicméně nejrychlejší cestou k normalizaci vládních financí. Ve své pravidelné zprávě, která se zabývá vývojem veřejných financí a fiskální politiky, to dnes uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF).



Pokud se díky rychlejšímu očkování podaří dostat koronavirus dříve pod kontrolu, mohly by podle MMF vyspělé ekonomiky do roku 2025 vybrat na daních navíc přes bilion dolarů (zhruba 22 bilionů Kč). Globální hrubý domácí produkt (HDP) by se pak v tomto období díky rychlejšímu znovuotevírání podniků a obnovování pracovních míst mohl zvýšit asi o devět bilionů dolarů.



"Očkování tak přinese více peněz, než kolik bude stát, což znamená skvělé zhodnocení veřejných prostředků investovaných do posilování globální výroby a distribuce vakcín," uvedl MMF.



Fond odhaduje, že vlády od začátku pandemie do poloviny března v rámci svých rozpočtů vynaložily kolem 16 bilionů dolarů na stimulační opatření související s pandemií. Průměrný rozpočtový schodek ve vyspělých zemích loni vzrostl na 11,7 procenta HDP z 2,9 procenta v předchozím roce. Letos by se měl podle MMF snížit na 10,4 procenta.



Fond rovněž předpověděl, že veřejný dluh letos ve vyspělých ekonomikách vystoupí na 122,5 procenta HDP z loňských 120,1 procenta. Celosvětově by se pak měl zvýšit na rekordních 99 procent HDP z loňských 97 procent.



MMF v dnešní zprávě vyzval k cílenější podpoře zranitelných domácností a malých podniků. Zároveň však upozornil, že některé vyspělé země s vysokým zadlužením by měly začít pracovat na obnovování rozpočtového prostoru k řešení budoucích šoků. Tyto země by podle fondu měly připravit dlouhodobější mechanismy ke zvyšování příjmů a racionalizaci výdajů. Upřednostňovat by měly investice do boje s klimatickými změnami a snižování ekonomické nerovnosti.



Měnový fond už minulý týden uvedl, že vyspělé ekonomiky by mohly využít progresivnější zdanění příjmů, daně z nemovitostí, dědické a darovací daně i daně na "nadměrné" firemní zisky ke snižování nerovností, které se prohloubily v důsledku pandemie covidu-19.