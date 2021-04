Rozbřesk: Proč je podpora demokracie u mladých historicky nízká?

Podpora demokracie mezi mladými v Evropě a v USA je na historicky nejnižších úrovních. Alespoň to ukazuje znepokojivý průzkum Centra pro budoucnost demokracie při univerzitě v Cambridge, který staví na čtyř milionech respondentů zpovídaných průběžně mezi lety 1973 až 2020.



Důvodů, proč tomu tak je, může být řada. Mezi těmi ekonomickými to však bezesporu bude zkušenost posledních 15 let, ve kterých si svět prošel hned dvěma (v případě Evropy dokonce třemi) ekonomickými otřesy - velkou finanční krizí, euro-krizí a nyní COVID krizí. Ukazuje se, že lidé opouštějící vzdělávací systém v recesích mají jednoduše smůlu - hůř se jim shání práce a na jejich výplatní pásce to může být cítit ještě roky po konci krize. To možná není takový problém v ekonomikách s pružným trhem práce jako je Česko. V řadě jiných evropských zemích však nezaměstnanost mezi mladými zůstává na extrémně vysokých úrovních - ve Francii okolo 20 %, v Itálii okolo 30 % a ve Španělsku dokonce okolo 40 %.





Druhým velkým problémem pro mladé generace je bezesporu způsob, jakým se snaží vlády a centrální banky na krize reagovat. Dobrou zprávou je, že reakce rozpočtové a měnové politiky, zejména v poslední COVID krizi, je natolik výrazná, aby nedocházelo k prudkému nárůstu nezaměstnanosti a tlaku na pokles cen ve stylu velké deflace třicátých let minulého století. Na druhou stranu nové měnově-politické nástroje, zejména kvantitativní uvolňování, mají bohužel své vedlejší účinky. K těm patří výrazný tlak na růst cen aktiv - od akcií po nemovitosti. A právě kvůli tomu bohatnou v poslední dekádě ti, co již nějaký majetek mají a relativně chudnou mladší generace. U akcií to není problém, ale drahé nemovitosti a pokračující urbanizace silně omezují mladým generacím manévrovací prostor. Dostupné statistiky ukazují, že ve věkové skupině 25-34 let v poslední dekádě viditelně roste podíl těch, co stále žijí se svými rodiči - to platí pro USA, Velkou Británii i Německo. A to bezesporu může živit pocity frustrace.



Nárůst nedůvěry v demokracii u mladších generací zatím ve volbách nebyl tolik cítit, protože váha jejich hlasů není tak výrazná. Podle demografických odhadů by však v rámci bohatých zemí G7 měla růst a na konci dekády budou mileniálové a generace Z tvořit stejně silnou skupinu jako všechny starší ročníky dohromady…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se pokouší o comeback pod hranici 26,00 EUR/CZK. Nálada ve střední Evropě ji včera spíše hrála do karet. Dnešní inflační čísla nicméně mohou dočasně korunu znejistět. Domácí vyšší inflace bude působit spíše pozitivně. Jistým rizikem je však nárůst inflace v USA - pokud se však již neodrazí ve vyšších dolarových výnosech, mohou rozvíjející se trhy včetně koruny zůstat naladěné “na konci dne” na pozitivní vlnu.



Zahraniční forex

Dolar nabírá ztracené body, o něž přišel v posledních dnech s tím, jak se opět oživuje růst amerických delších úrokových sazeb. Trh s americkými dluhopisy je dnes zjevně nervózní před dnešním zveřejněním inflace za březen a aukcí 30letých vládních papírů.



Ve východní Evropě zjevně stále více trpí ruský rubl, a to navzdory tomu, že ropě se nevede špatně. Rublu, který se ocitl na šestiměsíčních minimech, se zjevně nelíbí harašení zbraněmi Ruska na ukrajinsko-ruské hranici. Další moment, který může ruskou měnu trápit, je pak hrozba amerických sankcí, které může uvalit demokraty ovládaný Kongres v reakci na věznění Alexeje Navalného a kauzu ovlivňování amerických prezidentských voleb. Ztráty rublu spolu s růstem amerických výnosů pak mohou opět dostat pod tlak další středoevropské měny, přičemž zlotý by si měl dát pozor i na blížící se rozhodnutí domácího ústavního soudu v kauze hypoték v cizích měnách (jež budou polské banky přinuceny konvertovat do PLN).



Akcie

Stejně jako v posledních několika týdnech i včera byly objemy obchodů podprůměrné a volatilita minimální. Americké akciové indexy sice opět mírně ztrácely, ovšem pořád se drží poblíž svých historických maxim. Zajímavostí jinak poměrně nevýrazného dne byl růst akcií společnosti Alibaba (+9,3 %). Naopak špatný den měly společnosti zabývající se "zelenou" energií, primárně pak společnosti specializující se na vodíkové, respektive vodíkovo/elektrické pohony. Příkladem za celý sektor byla společnost Plug Power (-8,1 %).