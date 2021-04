Rozbřesk: Oživení na evropském automobilovém trhu

Automobilový průmysl je i nadále pod tlakem, a to nejenom kvůli nedostatku komponent, který srazil například tuzemskou výrobu už v prvních dvou měsících o téměř 14 %. Dalším důvodem omezujícím prostor pro zvýšení produkce byla doposud slabá poptávka, respektive prodej omezený různými restrikcemi napříč evropským trhem.

Jak už to vypadá z posledních statistik, to nejhorší má trh s osobními automobily za sebou. Podle březnových čísel zveřejněných dnes ráno se počet nově registrovaných aut v EU konečně přehoupnul přes hranici 1 milionů kusů, a tak se situace na trhu začíná vracet k normálu. Meziroční nárůst vypadá impozantně (+87,3 %), avšak nelze si nevšimnout extrémně nízkého srovnávacího základu z loňska, kdy evropské země poprvé začaly uplatňovat lockdown. V každém případě samotné březnové číslo překlopilo čtvrtletní výsledek automobilového trhu do plusu, a tak za první tři měsíce se celý trh zvedl o 3,2 % a prodalo se tak více než 2,5 mil. vozů. Nicméně i v tomto případě sehrálo nemalou roli „kouzlo“ nízkého základu, neboť loni touto dobou trh padal o čtvrtinu.

A zvlášť zajímavý pak bude z tohoto pohledu dubnový nárůst, který se bude počítat z minim loňského dubna, kdy trh propadl o téměř 80 %. Proto spíše než tempa prodejů, bude lepší dál sledovat samotné počty aut, neboť navzdory dvouciferným nárůstům, které nás čekají i v dalších minimálně třech měsících, je cesta ode dna přece jen ještě dlouhá.





S dalším uvolněním restrikcí lze očekávat vyšší zájem o nová auta, který bude odrážet odloženou poptávku i nastupující konjunkturu ekonomiky. Přichází sice později, než se čekalo, avšak automobilový průmysl bude stejně muset v první řadě vyřešit problém s chybějícími čipy, aby poptávku dokázal uspokojit. Proto by ani v dalších měsících neměl překvapovat kontrast mezi vysokými zakázkami a slabší výrobou, která bude důsledkem tohoto nesouladu. A jak spekulují některá zahraniční média, zřejmě nepůjde o problém krátkodobý a je vůbec otázkou, zda se jej podaří vyřešit ještě v letošním roce. Limitovaná výroba spolu se zvyšujícími se požadavky na zavádění dalších bezpečnostních prvků plus „zelené“ pokuty budou vytvářet tlak na zvyšování cen nových vozů. A jak už naznačil komentář statistického úřadu, jen v ČR byly ceny aut o 9,3 % výše než loni.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna průběhu včerejšího obchodování na rozdíl od ostatních měn v regionu posilovala a otestovala hranici 25,90 EUR/CZK. Ústup třetí vlny pandemie české měně svědčí a dává naději na další rozvolnění opatření, s nimiž se ekonomika musí potýkat už od konce vánočních svátků. Na dluhopisovém trhu se MF tento týden podařilo půjčit si dalších téměř 24 mld. korun a částka, kterou takto získalo se od začátku roku vyšplhala už na 192 mld. Spolu s přímými prodeji se MF podařilo nashromáždit už 275 mld., což je více než třetina částky, kterou bude potřebovat na pokrytí deficitu a dluhové služby v letošním roce.



Zahraniční forex



Trh s americkými vládními dluhopisy předvedl včera odpoledne velmi podivnou reakci, když na sérii fantasticky pozitivních údajů z americké ekonomiky (zejména pokud jde o maloobchod a trh práce) reagovaly výnosy poměrně výrazným propadem. Netřeba spekulovat proč se tak stalo, ale asi nepřekvapí, že dolar v takovém prostředí nedokázal bodovat. Jedno je však jisté - jak výsledek amerického HDP za první kvartál, tak dubnové údaje z trhu práce (payrolls) budou velmi silné.



Ruský rubl pomalu získává půdu pod nohama poté, co USA oznámily novou vlnu sankcí proti Rusku, která zahrnuje i zákaz pro americké banky obchodovat s ruským vládním dluhem. Napříště by se již ruská měna měla víc řídit fundamenty, která v jejím případě znamenají ceny komodit.