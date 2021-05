Všechny obchody budou moci otevřít od 10. května. Testování ve firmách ještě v červnu

Všechny maloobchodní prodejny podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou smět otevřít definitivně od 10. května. Schválila to dnes vláda. V současné době mohou fungovat jen vybrané obchody jako potraviny, lékárny, drogerie, optiky, obchody s dětským oblečení a obuví nebo květinářství. Podle Havlíčka zůstává uzavřena čtvrtina prodejen. Vláda se dnes podle Havlíčka také dohodla na tom, že testování ve firmách, ale i na úřadech bude pokračovat ještě celý červen.



Představitelé vlády mluvili v poslední době o možném obnovení maloobchodního prodeje od 3. května. Podmínkou byl pokles počtu nakažených koronavirem za sedm dní pod 100 na 100.000 obyvatel. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) ale na začátku týdne řekl, že se pravděpodobně této hranice podaří dosáhnout až koncem prvního květnového týdne. Momentálně počet potvrzených případů nemoci covid-19 v ČR činí 146 na 100.000 lidí.Havlíček už dříve řekl, že v prodejnách by měla platit stávající opatření, tedy limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, dodržování dvoumetrových odstupů, dezinfekce rukou před vstupem do obchodu či zakrytí dýchacích cest.Kvůli druhé vlně pandemie vláda zakázala maloobchodní prodej od 22. října. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění povolila v prosinci, kvůli špatné epidemické situaci se ale většina prodejen po Vánocích už nesměla znovu otevřít.

Firmy testují ještě v červnu, úřady také

Vláda se dnes podle Havlíčka také dohodla na tom, že testování ve firmách, ale i na úřadech bude pokračovat ještě celý červen. Zaměstnanci docházející do podniků budou testy jako dosud muset podstupovat jednou týdně. S plošným testováním se zatím počítalo minimálně do konce května. Jak dlouho potrvá, kabinet podle Havlíčka neurčil, řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.



Konečné usnesení kabinet podle Havlíčka vydá v pondělí, už dnes chtěl ale firmy o pokračujícím testování informovat, aby si mohly zajistit testy, uvedl. Svaz průmyslu a dopravy ČR opakovaně vládní představitele vyzýval k tomu, aby předložili scénář testování. Kromě toho, jak bude pokračovat, chtějí po ministerstvu zdravotnictví upřesnění, jaké testy na základě kvality a citlivosti by se měly používat. Vláda by podle svazu měla také dokončit diskusi k případnému přechodu na PCR testování.