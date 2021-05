Evropská komise obvinila Apple z porušování antimonopolních zákonů

Evropská komise (EK) dnes obvinila americkou technologickou společnost z porušování antimonopolních zákonů. Zaslala firmě seznam námitek a požaduje, aby vysvětlila, jakým způsobem uplatňuje pravidla ve svém on-line obchodě App Store. Komise má podezření, že zneužívá svého dominantního postavení na trhu streamování hudby tím, že zavádí restriktivní pravidla pro vývojáře.



Pokud nebude schopen obvinění vyvrátit, hrozí mu v krajním případě pokuta až do deseti procent z jeho ročních tržeb v celém světě. Záznamy o hospodaření firmy za loňský rok ukazují, že měl tržby přes 274 miliard dolarů, maximální pokuta by tam mohla dosáhnout zhruba 27 miliard USD (577 miliard Kč).



Výrobce chytrých telefonů iPhone se dostal s komisí do křížku po stížnosti švédského poskytovatele streamovacích služeb Spotify. Ten před dvěma lety poukázal na to, že podle něj nespravedlivě omezuje firmy, které jsou konkurencí pro jeho vlastní streamovací službu Music na přístrojích iPhone.



Komise ve svých námitkách zaslaných americké firmě nyní uvádí, že jde o restriktivní pravidla, která uplatňuje v obchodě App Store a která nutí vývojáře zavádět svůj vlastní systém placení za poskytované služby. Konkurenční poskytovatelé nemají ani možnost zákazníky informovat, že existují i jiné možnosti nákupu služeb než přes aplikaci Applu.



"Stanovením přísných pravidel v obchodě App Store, která znevýhodňují konkurenční služby pro streamování hudby, uživatele připravuje o levnější možnosti streamování, čímž poškozuje konkurenční prostředí," uvedla místopředsedkyně EK pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.



Apple není ve sporu s Evropskou komisí poprvé. Například v roce 2016 mu komise nařídila doplatit na daních 13 miliard eur. Komise je exekutivním orgánem EU a má rozsáhlé pravomoci. Plní mimo jiné i roli antimonopolního úřadu.