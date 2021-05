Dubnový schodek rozpočtu nejhorší od vzniku ČR

Zdravím všetkých priazdivcov čapáku, penamu, agrofretu všetkých svojich voličov ANO BUDĚ LÍP!!!! Žiadny schodok je neni!!! Je to kampáň!!Dlhy sa platiť němusia a ani něbudú. Pravda je neni, že postrádame dajakú konzolidáciu. Pár dní som tu neni a ako pozerám, všetci si píšu ako chcú. Samá kampáň proti mně. Ja ako všetci vietě riadim tento štát ako firmu, ako moju-svoju firmu. Takže to idě ako po masle, len keby něboli tý udávačský bonzáci piráty, ktorí bonzujú na českú republiku! lebo ja som česká republika, ja som agrofert a ja som vláda odborníkov. Riadim všetky ministerstvá okrem spravodlivosti, tú som něhal virózovi aby něziapal. Riešim těrazky tých ruských agentov, ktorý vyhodili muničiak a tiež riešim vzťah hradného virotika a ruských kgb kolegov. Je ťažké sa v tom vyznať, lebo ja ako agent štb som vlastně kolega agentov kgb – to zme vlastně bratia a proti rodině sa nědá nič robiť. Keď som sa pred rokmi dozveděl, že ten muničiak vyhodili moji bratia z kgb, povedal som im – choďtě na krym!!! tam vás nikto hľadať něbudě, viem to, lebo aj mojho syna som tam schoval!! Něveděl som vtedy, že to zoberú tak osobně a celý krym zaberú!!! Vážně za to němožem, že po tom obsadili krym!!! Tak tiež musím povedať, aby stě něverili o tých pohádkach o dotáciach. Po nových voľbách buděm všetky dotácie rozdělovať ja osobně. Ja som vláda odborníkov. Výberčí faltynko budě opäť robiť vysokú politiku, ale bez notesu. Kúpil som mu jablko a doňho si to budě ukladať. Keď budě problém jablko zožerie. Ja musím povedať, že vám všetkým pridám peniaze a zvýšim platy. požičky sa vracať němusia. Pozritě do budúcnosti a nězabudnitě čo som pre vás spravil: Ano(budě líp) zavreli zme hospodských zlodějov. Až to všetko zkončí, pozvem vás do čapieho hniezda, něviem koho je čapie hniezdo a tom to oslávime. Jedno pivo budě stát pätsto korún ale moji voličo hobudú mať len za tri stovky!!!!! Aj jagro přídě so mnou pred voľbami opekať kura, lebo aj jemu sa hodia moje peniaze, lebo si vás všetkých kúpim. Preto mňa voltě!!!!!!! VOLTĚ BUDĚ LÍP. Ale pozor!!!! Keď mňa nězvolítě pojdě to všetko do ?če!

oradapoisson