Deficit se blíží dvěma stům miliard. Půl bilionu už není nemyslitelné, říká ekonom Petr Dufek

Ratingové agentury byly a jsou prostředkem stavět ty "neposlušné a odbojné" do latě. Když se ony samy dopustí prohřešku, vykoupí se z toho skoro neviditelně a směšnou sumou, žádná poskvrnka na reputaci. Je to sice hnus, ale je to tak. Demokratická většina vyspělého světa s tímto stavem tiše souhlasí. Realitou je nikoliv skutečnost, nýbrž rétorika a počet citací... /// Rozhodující jsou veličiny jako národní produkt, tržní podíl, globální měna. Každá centrální banka je svobodná do výše národních úspor, v extrému do výše národního nerostného bohatství. /// K čemu je takové Venezuele její nerostné bohatství? Mohli by mít komunizmus jak za sultána v Bruneji. Ale nespolupracují, a tak mají trojcifernou inflaci a toaletní papír na příděl. Existence sankcí se netají, ale o úplňku se mluví častěji.. Saudská Arábie spolupracuje. Intenzivně směňuje národní bohatství za military, snad by i mohli překročit 2% závazek být v nato, v přepočtu na hlavu budou mezi best-in. Jejich populace je malá, méně než Poláků, a tak si mohou zatím vegetovat. Indie spolupracuje dlouhodobě, ale je zaostalá. Výhodou a nevýhodou v jednom je její velikost populace. Sebemenší výraz nespokojenosti s vládou lze přetavit v předčasné volby. Distancování indické vlády od čínské centralizace nedovoluje vypnout či cenzurovat sociální sítě. /// O tom, jak vysoké budou výnosy ze státních dluhopisů, nerozhodují jenom národní centrální banky.

