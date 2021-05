Rozbřesk: Nová prognóza zatím “nerozhoupe” ČNB k akci

Česká národní banka dnes zveřejní novou prognózu. Ta by měla reagovat na vesměs pozitivní zprávy z české ekonomiky. Očkování najíždí na rozumné tempo, které se blíží původnímu plánu - použito bylo již více než 30 vakcín na 100 obyvatel. V prvním kvartále jsme navíc viděli, že další vlna pandemie (podobně jak ČNB očekávala) již ekonomiku výrazněji nezasáhla. Částečně díky relativně odolnému průmyslu a skutečnosti, že řada služeb již jednoduše neměla “kam padat”.

Nezaměstnanost na trhu práce sice ještě dál rostla, ale i tak je stále na úřadech práce více pracovních míst než registrovaných nezaměstnaných. I proto si řada podnikatelů na prvním místě stěžuje spíše na nedostatek “lidí” než na slabou poptávku. To platí zejména pro stavebnictví, ale i pro vybrané části průmyslu. A odraz to má ve finále i ve mzdových vyjednáváních - mzdy se překvapivě již na konci roku vrátily k rychlému růstu (o 6,5%).

A o něco vyšší než únorová prognóza ČNB je i inflace - na jedné straně kvůli vyšším cenám pohonných hmot, výrazněji ale zdražuje i zboží v jádru spotřebitelského koše. Na horizontu měnové politiky se asi nová prognóza inflace příliš nezmění, měla by ale tak jako tak dál potvrzovat potřebu růstu sazeb již v tomto roce - pravděpodobně stále na tři růsty sazeb (o 25 bps) letos i příští rok.

Bankovní rada však v nejbližších měsících ještě zůstane opatrná a jakákoliv debata o růstu sazeb dnes bude čistě “akademická”. Hlavním důvodem je stále přetrvávající nejistota ohledně pandemie a neochota bankovní rady (opakovaně komunikovaná) sahat na sazby dřív než bude normalizace hospodářských poměrů skutečně ťukat na dveře. Očkování sice od začátku roku výrazně zrychlilo, centrální bankéři však chtějí mít jistotu, že nový kmen covidu nebo jiné komplikace nezadělají na novou podzimní vlnu pandemie. Rozumnou jistotu podle našeho názoru mohou mít nejdříve v srpnu, pravděpodobnější je však růst sazeb až na podzim s novou listopadovou prognózou.





*** TRHY ***



Koruna

České koruně se daří držet na relativně silných úrovních v okolí 25,80 EUR/CZK a zjevně si nic nedělá ze ztrát sousedního zlotého. Dnešní zasedání ČNB může vyznít lehce pozitivně - i když dnešní debata o růstu sazeb bude čistě akademická. ČNB však ostře kontrastuje se zbytkem regionu, kde je představa vyšších sazeb zcela mimo hru. Pokud se na globálních trzích ve světle pátečních payrolls udrží dobrá nálada, mohla by koruna svůj náskok na regionální sousedy rozšiřovat.



Zahraniční forex

Včerejší důležitá americká data (ADP report z trhu práce a ISM ve službách) mírně zaostala za velmi optimistickými očekáváními, což vedlo k nepatrnému poklesu dolarových úrokových sazeb. Lehké zklamání mělo zároveň mizivý dopad na eurodolarový trh. Dnes může eurodolar monitorovat výsledky maloobchodu v eurozóně za měsíc březen a pravidelné týdenní statistiky z amerického trhu práce. Před zítřejšími americkými payrolls však asi výrazné pohyby nelze čekat.

Nejzajímavější událost na hlavních devizových trzích by se mohla odehrát na britské libře, která musí bedlivě sledovat zasedání Bank od England. Britská centrální banka by totiž dnes mohla oznámit zahájení útlumu měnové expanze (nákupů dluhopisů), které bylo spuštěno během pandemie. Byl by to ze strany BoE první krok k normalizace měnové politiky v situaci, kdy ve Spojeném království je naočkováno jednou dávkou již 52 % populace.



Polská centrální banka sice včera neobvykle až navečer zveřejnila výstupy ze svého zasedání, avšak kdo čekal převratné změny v nastavení politiky NBP, ten musel být zklamán. Polští centrální bankéři sice uznali, že se ekonomická situace doma i v zahraničí zlepšuje, avšak problém ve zrychlující se inflaci je přičítám vyšším cenám energií a úzkým hrdlům na nabídkové straně v případě některých producentů (resp. dodavatelských řetězců).

Pro zlotý je pak klíčové, že kritické pasáže odkazující na možnost intervencí (proti PLN) zůstaly nedotčeny. NBP tím i nadále signalizuje, že si stále přeje slabou měnu nehledě na vysokou inflaci. Pokud se tedy v pátek na tiskovce guvernér proti komentáři NBP nijak nevymezí, bude to pro kurz zlotého implikovat možnost jen velmi omezených zisků proti euru (EUR/PLN může spadnout k 4,50 už těžko) a zřejmě krátkodobě i relativní zaostávání za korunou, resp. za forintem.