Rozbřesk: Odchylka inflace od prognózy ČNB klesá

Pozitivní desinflační trend se v březnu na chvíli zastavil, když inflace po měsících soustavného poklesu tentokrát vzrostla, a sice na 2,3 %. Inflace se tak vzdálila od cílové hodnoty ČNB, avšak odchylka meziroční inflace od prognózy centrální banky se i tak snížila na tři desetiny procentního bodu. A mohla být ještě menší, nebýt posledního zvyšování cen pohonných hmot reagujících na vývoj cen ropy na světových trzích. Není to jediný důvod, proč náklady na dopravu v rámci spotřebitelského koše v letošním roce rychle narůstají. Tím dalším je i zvyšování cen osobních automobilů (aktuálně o více než 9 %), ke kterému dochází především v důsledku bezpečnostních a ekologických regulací. Největší podíl na letošní inflaci však mají i nadále dražší alkohol a cigarety, které společně generují více než třetinu z uvedených 2,3 %. Naproti tomu bydlení, které „řídilo“ inflaci především v letech 2018 a 2019 letos přispívá k inflaci jen symbolicky.

Díky zlevnění elektřiny a zemního plynu se situace obrátila a bydlení tak může být pro část domácností dokonce levnější než roce 2020.Nezanedbatelný je i vliv pomalejšího růstu nájemného, které je výsledkem zvýšené nabídky po zamrznutí krátkodobých pronájmů zprostředkovávanými například platformami Airbnb či Booking.com.



V dalších měsících se české inflace od březnových hodnoty zatím příliš neodchýlí. Je samozřejmě otázkou, jaké ceny nasadí kamenné obchody a služby po znovuotevření. U zboží bude efekt nejspíš pozitivní a snaha přilákat zákazníka spíše ceny mírně srazí, u služeb tomu může být časem přesně naopak. Zadržená poptávka bude časem nahrávat zvyšování cen v oblasti cestovního ruchu i u osobních služeb, avšak jak výrazný to může být inflační problém, lze zatím jen spekulovat. V každém případě inflace není a ani nebude letošním problémem české ekonomiky. Proto ani nadále nepředpokládáme, že ČNB bude pospíchat se zvyšováním sazeb a spíše vyčká na konec pandemie a jasné známky oživení ekonomiky, které přinese očkování v EU. Z tohoto pohledu považujeme současná očekávání trhu na růst úrokových sazeb centrální banky stále za ambiciózní.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v průběhu včerejška opět vrátila pod hranici 26 EUR/CZK, když vůči euru posílila o zhruba deset haléřů. Koruně nepochybně pomáhá ústup pandemie i pozvolné odstraňování restriktivních opatření, které zlepšuje vyhlídky české ekonomiky. Dluhopisový trh dnes čekají první tři emise státních bondů v tomto měsíci. Nabízet se budou šesti až patnáctileté papíry v celkovém objemu 14 mld. korun. Od začátku roku se MF podařilo získat v rámci emisí 168 mld. korun a vedle toho MF už vyprodalo na sekundárním trhu ze svého portfolia dluhopisy v hodnotě 82,5 mld. korun.



Zahraniční forex

Zveřejnění americké inflace za březen a úspěšná aukce dluhopisů přivodila pokles výnosů i dolaru. Inflace přitom byla o desetinu vyšší než očekával konsensus analytiků (2,5%), avšak trh byl zjevně nastaven na ještě vyšší hodnotu. Eurodolar je tedy zpátky pod hranicí 1,20, ačkoliv zprávy o pozastavení distribuce vakcíny J&J jsou spíše další ranou pro západní Evropu, která je stále v procesu očkování pozadu za USA.

Dnes dopoledne bude trh monitorovat výsledek průmyslové výroby v eurozóně (který upřesní odhad HDP za první kvartál), přičemž odpoledne se dostane do hry komunikace Fedu - vystoupí těžké figury Clarida a Williams.



Zlotý včera přišel o část svých předchozích zisků. Do hry se dostaly dvě negativní zprávy - jednak vládní koalice opět odložila parlamentní hlasování o evropském post-pandemickém Fondu obnovy a jednak vláda by průběhu dnešního dne měla oznámit další postup v otázce proti-pandemických restrikcí. Dramatická situace v polských nemocnicích přitom rozhodně žádné rozvolnění neumožňuje, přičemž aktuální restrikce měly trvat do 18. dubna.