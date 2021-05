Indexy v USA na nových historických maximech

Dnes nebyla v zámoří nouze o zajímavé zprávy. Tou zřejmě nejdůležitější, která upozadila i další výsledky firem, byla zpráva o tom, že se americká administrativa kloní k možnosti zrušení patentové ochrany na vakcíny Moderny a Phizeru. Cílem je dostat vakcíny rychleji do rozvojových zemí. Akcie farmaceutických a biotechnologických společností začaly strmě padat. Moderna dokonce na začátku seance odepisovala více jak 10 %. Trend se nicméně obrátil poté, co Angela Merklová reagovala negativně na tento návrh s tím, že by to zřejmě způsobilo více komplikací. Tou nejzásadnější a podle nás logickou by bylo, že by farmaceutické společnosti ztratily zájem vynakládat nemalé prostředky na vývoj vakcín.



Výsledková sezona byla i dnes v plném proudu. Ze zajímavých společností to byla právě Moderna, která dnes oznámila, že utržila za první kvartál roku 2mld. USD (kons. 2,2mld USD). Čistý zisk na akcii nicméně překvapil a dostal se až na 2,84 USD (kons. 2,34 USD).



Výborné výsledky dnes reportoval i PayPal. Tomu se povedlo dosáhnout rekordního objemu zpracovaných plateb a zvýšit profitabilitu samotných transakcí. Vysoká valuace však bude brzdit jakýkoliv další růst ceny akcií, a to obzvlášť v době zrychlující inflace a rostoucích sazeb.



Index Dow Jones nakonec během obchodní seance atakoval svá historická maxima, když silné ekonomické oživení zastínilo obavy z inflace. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly nejnižší od vypuknutí koronavirové krize. Zajímavý byl i posun zlatého kovu nad 1800 USD za trojskou unci.



Wall Street závěr: Dow Jones +0,9 % ; S&P +0,8 % ; Nasdaq +0,4 %