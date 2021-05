Evropský trh práce se zotaví později než jednotlivé ekonomiky

Trh práce v Evropské unii se z dopadů pandemie zřejmě zotaví později než ekonomika sedmadvacítky, vyplývá ze studie společnosti . Loňský úbytek pracovních míst se podle studie nepodaří obnovit až do roku 2023.

Loni ubylo v tomto regionu 3,5 milionu pracovních míst. Ta se nepodaří obnovit až do roku 2023, uvedla poradenská společnost s odvoláním na průzkum mezi 700 manažery společností. To je až rok poté, co se hrubý domácí produkt poslední z unijních ekonomik vrátí na úroveň před pandemií.

S ohledem na to, že počet nakažených klesá a očkování se po pomalém začátku rozjíždí, vlády postupně uvolňují omezení proti koronaviru, a to staví dobré základy pro výrazný vzestup ekonomiky ve druhé polovině roku. Firmy ale mohou najímání zaměstnanců odkládat z obav, že případný další nárůst počtu nakažených vyvolá nové restrikce.

Přesto je evropský trh práce v lepší formě než během předchozích ekonomických šoků, a to částečně díky velkorysým vládním programům. Dopad globální finanční krize z roku 2008 trval téměř osm let, než se trh zotavil.

Zpráva společnosti předvídá, že větší snahy investovat do roku 2030 do digitalizace a udržitelnosti v Evropě, by mohly vytvořit až 5,7 milionu pracovních míst. Kromě toho více než tři čtvrtiny společností plánují v příštím roce přeškolit či zvýšit dovednosti u zhruba čtvrtiny své pracovní síly během příštích tří let, aby pracovníci splnili nové požadavky.

Zdroj: ČTK, Bloomberg,