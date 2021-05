Apple a ti ostatní. Proč je to jako srovnávat jablka s hruškami

je jedna z nejúspěšnějších firem v historii lidského podnikání. I když firma nedosahuje na pozici celosvětové tržní jedničky v počtu prodaných kusů, většina zisků celého odvětví si najde cestu do centrály Park v kalifornském Cupertinu.



Zajímavé je, kdo všechno si na výrobě smartphonů či jejich staromódnějších předchůdců vylámal zuby. Buďto firmy nebyly schopny udržet svoji kdysi fenomenální pozici – pamatujeme na úspěchy BlackBerry, Motoroly či –, anebo ve druhém sledu nebyly schopny přijít na trh s dlouhodobě konkurenceschopným produktem. Pohřebiště je bohaté na vykopávky – , , Toshiba, Dell, , HTC, LG a další. Nezvládl to dokonce ani , který je proslulý výbornou realizací svých plánů.



Velká pětka s jedním králem



Situace se usadila a současný trh se smartphony si rozebrala skupina pěti výrobců. Podle dat ke konci roku 2020 první místo, možná překvapivě, obsadil Samsung s 19procentním podílem. Druhou pozici s 15 procenty drží . Na třetím místě se usadil Huawei se 14 procenty, následován čínskými konkurenty Xiaomi (11 procent) a Oppo (osm procent). Zhruba třetina trhu patří ostatním hráčům. Jinými slovy, více než 80 procent všech přístrojů šlape na Androidu. však dominuje v Americe, kde prodal každý druhý smartphone. Podívám-li se na provozní ziskovost, jsem šokován. Více než 60 procent zisků v odvětví si pro sebe bere nakousnuté jablko! To je ohromující dominance, která nemá srovnání ani v historii, ani v jiném odvětví.

Nositelné hračky



Nejnovější inovační příběh Applu se odehrál na poli nositelných zařízení, anglicky wearables. Většinou jde o zařízení, která pyšně a pohodlně uneseme na ruce. Kromě hodinek a pásků na zápěstí to však mohou být sluchátka, chytré brýle, možná chytré oblečení. Nápadům zcela jistě není konec. rozhodně nebyl první, kdo vstoupil na tento trh. Odhodlal se k tomuto kroku s nabídkou Watch v roce 2015, kdy trhu dominoval Fitbit. Tomu však od té doby došly nápady, šťáva a ztratil výsadní postavení. Mimochodem, Fitbit si letos za 2,1 miliardy dolarů do své rodiny pořídil Alphabet.



Apple generoval za rok 2020 ve své divizi wearables, home and accessories tržby přesahující 30 miliard dolarů a jde o velmi silně rostoucí segment. Za první kvartál 2021 meziročně tržby poskočily o dalších 25 procent. Bohužel detaily nejsou zveřejňovány, zřejmě však půjde především o AirPods, Watch a TV. V každém případě jde o opravdu velké číslo. Pokud by odštěpil tuto divizi a uvedl by ji na burzu, tržní kapitalizace by mířila opravdu hodně vysoko. Srovnejme třeba se společností , která dosahuje 22 miliard dolarů tržeb, nebo symbolem luxusu , který loni utržil 45 miliard eur.



Obrazovka smartphonu vládne



Žijeme v době velmi dynamického vývoje mediální doby. Zatímco v roce 2011 jsme v průměru strávili s mobilem 45 minut, letos už jsou to více než čtyři hodiny. To už je více času, než kolik v průměru věnujeme klasické televizi. Navíc jde o obrovské generační změny. Takový posun v našem chování má obrovský dopad na životaschopnost celé řady médií. S tím souvisí i přístup k uživatelským datům a možnostem cílené reklamy. Situace je čím dál kontroverznější. V Americe přišel s novým operačním systémem iOS 14.5, který ve výchozí verzi nabízí majitelům iPhonů opt-out týkající se sledování aktivit. Tedy připlatíte si za dražší zařízení, ale získáváte klid od reklam. To se ukrutně nelíbí hlavně , Googlu a jim podobným, ale řadu spokojených klientů takový krok potěší.



Podle prvotních dat si zatím pouhých 12 procent lidí aktivně zaškrtlo variantu umožnění sledování aktivit, to je opravdu velmi málo. Tim Cook hrdě prohlašuje „Privacy to us is a human right“ neboli „Soukromí je pro nás lidské právo“. Jde o velmi ojedinělý přístup ve světě big tech. se snaží vyřešit nejen soukromí, ale i děravou hlavu. Žhavou novinkou pro zapomnětlivé je Airtag čili jablečný přívěšek na klíče. Když je nemůžete najít, prozvoníte si je a je po problému. A když jsou klíče daleko, klíčenku pomohou nalézt ostatní anonymní iPhony prostřednictvím Bluetooth.



Jablka a hrušky. V pasti



Obrovskou sílou Applu je ekosystém přívětivý pro uživatele. Vlastně je to taková past. Kdo je jednou uvnitř kruhu (hardware, software, služby), nemá chuť ani sílu vystoupit ven. Vše si spolu bezvadně povídá a dohromady funguje. utekl technologickému sektoru o nízkých maržích a ustanovil svoji kategorii luxusního segmentu, paradoxně o obrovských objemech produkce. Produkty jsou sice drahé, ale velmi kvalitní. Tuto úvahu zakončuji tím, že srovnávat a konkurenci je skutečně příběh o srovnávání jablek s hruškami.

Autorem článku je Jaroslav Vybíral, hlavní investiční stratég ČSOB Asset Management. Článek byl zveřejněn 20. května 2021 v Hospodářských novinách, na patria.cz jej publikujeme s laskavým souhlasem autora.