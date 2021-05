Začíná nejdůležitější soud v historii Applu, v sázce je i App Store

Ve Spojených státech dnes začíná soudní proces ve sporu mezi technologickým gigantem a tvůrcem videoher Epic Games. Ten si už dlouho stěžuje na poplatky, které od prodejců her vybírá prostřednictvím své platformy App Store, přes kterou si zájemci hry stahují. Jde o jeden z nejdůležitějších soudních sporů v historii Applu, v sázce je podle expertů i budoucnost platformy App Store.



Že tento spor považuje za mimořádný, o tom svědčí i fakt, že na zahájení soudního řízení se dostaví i generální ředitel Tim Cook. Začne předkládat důkazy a hájit pozice svého podniku, což podle BBC ještě neudělal. Za v takových situacích dosud mluvili jeho právníci. Soud bude muset rozhodnout, zda App Store plní roli "základní infrastruktury", tedy zda je něco jako veřejnou službou, nad kterou nemůže mít žádná firma kontrolu, protože jde svým způsobem o veřejný zájem.



Soudce se bude snažit určit, do jaké míry je oprávněn svou platformu App Store využívat jako zdroj příjmů, když developerům účtuje poplatky za možnost nabídnout jejich hry a další programy uživatelům smartphonů iPhone a dalších přístrojů . Platforma pro distribuci digitálního obsahu App Store se totiž ukázala jako velmi lukrativní způsob, jak si může zajistit dodatečné příjmy, tedy nad rámec tržeb z prodeje svých vlastních přístrojů.



Společnost Epic Games loni v srpnu na nastražila past. Svou úspěšnou hru Fortnite vybavila svou vlastní platební bránou zabudovanou přímo v aplikaci, a tím obešla 30procentní poplatek, který za distribuci musela odvádět Applu. Reakce Applu byla velmi rychlá - hru od firmy Epic Games z platformy App Store okamžitě vyřadil.



Právě na to ale společnost Epic Games čekala. Její právníci vypracovali žalobu, která má 65 stran a v které podrobně popisují, jak podle nich zneužívá svého dominantního postavení. Firma dokonce vytvořila video, na kterém ukazuje náročnost výrobních postupů, které vyžadují vysoké náklady. Trochu tím paroduje památnou reklamu z roku 1984, ve které propagoval svůj počítač Macintosh.



Epic Games už několik let tvrdí, že poplatky, které musí Applu odvádět, hraničí s vydíráním. Argument firmy je prostý - kontrola, kterou má nad platformou App Store, brání volnému trhu. Lidé z Epic Games jsou přesvědčeni, že vývojáři by měli mít možnost vytvářet aplikace pro chytré telefony, aniž budou nuceni odvádět vysoké částky Applu. Anebo společnosti Google, která v konkurenčním operačním systému Android provozuje platformu Google Play, obdobu App Store.



Epic Games není v tomto názoru sama, ze zneužívání dominantního postavení na trhu firmu obviňují i další firmy, za všechny je to například Spotify, Match a Tile. přitom jen z poplatků za hru Fortnite podle odhadů získal stovky milionů dolarů.



Společnost Epic Games se snažila hru Fortnite prodávat i mimo obchody App Store a Google Play, na telefonech s operačním systémem Android se pokusila využít i jiného způsobu stahování, aby se vyhnula 30procentnímu poplatku, který si účtuje i Google. Mimo Google Play si ale moc lidí hru nestáhlo. Z toho Epic Games vyvozuje, že pokud chce někdo vyvíjet hry pro chytré telefony, musí být buď v App Store, nebo v Google Play.



Protože se Epic Games odmítla vzdát, rozhodla se pro soudní bitvu. Poplatky, které od ní požaduje, považuje za daň Applu. Pro technologického obra by mohlo být znepokojivé, že mnoho kritiků jeho platformy App Store je napříč politickým spektrem. Nejsou to tedy jen demokraté, nebo jen republikáni. Kritici Applu jsou z obou hlavních politických stran v USA. Senátorka za Demokratickou stranu Amy Klobucharová například řekla, že App Store je "doslova monopol".



Minulý týden pak vyvstal pro další problém - na mušku si ho vzala Evropská komise, tedy exekutivní orgán Evropské unie, který má rozsáhlé pravomoci. Komise vyslyšela stížnost firmy Spotify, která přes App Store nabízí službu streamování hudby a která si rovně stěžuje, že zneužívá svého postavení na trhu. Souběh obou stížností by tak mohl být pro Epic Games velkým přínosem.



"Epic Games si svou žalobu načasovala dokonale," poznamenal severoamerický zpravodaj BBC pro technologický sektor James Clayton.

Výkonnost akcií Apple za posledních pět let:

Graf: Patria.cz