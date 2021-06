Inflace jen přechodná, býk poběží dál. Podle ředitelky z UBS se firmy naučily vytvářet tržby s menšími zdroji

Na rostoucí cenové tlaky v americké ekonomice byla na Bloomberg Markets tázána výkonná ředitelka UBS Private Wealth Management Terri Jacobsen. Podle ní se bude v inflačních datech odrážet otevírání ekonomiky spojené s určitými problémy ve výrobních a dodavatelských řetězcích. Nicméně cenové tlaky podle ní pominou a bude tomu tak pravděpodobně ke konci letošního roku a na počátku roku 2022.



Jacobsen se tedy nedomnívá, že vyšší inflace bude dlouhodobějším jevem. A věří, že býčí trh na akciích bude pokračovat dál. V souvislosti s tím ředitelka poukázala na výsledky za první čtvrtletí letošního roku, které přinesly pozitivní překvapení. Podobné tomu podle ní bude i ve druhém čtvrtletí a celkově se ukazuje, že „firmy se naučily generovat své tržby s menšími zdroji“. Jinak řečeno, zvedla se produktivita a to je jev, který nezmizí a který bude odražen ve vyšších cenách akcií.



Následující graf od LPL Research ukazuje konsenzus týkající se vývoje ziskovosti obchodovaných firem. Očekávání jsou rozdělena na ta z prosince minulého roku a z konce května:





Zdroj: Twitter



Jacobsen poukázala na to, že akcie velkých technologických firem již nejsou tahouny trhu, podle ní tuto štafetu převezme průmysl, finanční sektor a energetika. Ta by měla těžit z rostoucí poptávky tažené otevíráním ekonomiky, finančnímu sektoru by měly prospívat vyšší sazby a průmyslu plánované vládní investice do infrastruktury. Nemohou ale akcie zastavit plány na zvýšení daní, o kterých hovoří současná americká vláda?



Investorka míní, že trh nenechávají tyto plány chladným. Ovšem podle jejího názoru jsou akcie schopné případné zvýšení daňové zátěže „vstřebat, pokud ovšem nebude příliš agresivní.“ Co změna monetární politiky? Jacobsen míní, že vedení Fedu bude jen velmi opatrně hovořit o posunech monetární politiky. Doposud se mu jeho komunikace dařila a třeba výnosy dlouhodobějších obligací ukazují, že „trh je s touto komunikací v pohodě“.



Jacobsen na závěr rozhovoru zmínila, že na trhy se samozřejmě může dostavit vyšší volatilita, a to jak na dluhopisy, tak na akcie. Výnosy obligací se podle ní budou „poněkud zvedat“, ale ne tak, aby to ohrozilo akcie. A jak bylo uvedeno v úvodu, „býk poběží dál.“ Jinak řečeno, „můžeme žít ve světě s vyššími výnosy obligací i vyššími cenami akcií.“



Zdroj: Bloomberg Markets

