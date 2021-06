Trhy zřejmě zahájí mírným růstem, ČEZ s vyšší cílovou cenou od Patrie

Evropské akciové trhy by v úvodu úterka měly růst, s výjimkou britského indexu FTSE. Alespoň tak hovoří futures. Akcie může podpořit potvrzené nákupní doporučení a vyšší cílová cena pro akcie od analytiků Patria Finance.



Tuzemská energetika začíná těžit z vyšších cen elektřiny nad rámec scénáře, který analytici Patria Finance avizovali zhruba před rokem. Vyšší ceny komodity se postupně propíší do budoucí ziskovosti a Patria Finance s postupným naplňováním tohoto scénáře zvyšuje cílovou cenu a potvrzuje nákupní doporučení. setrvává při strategii výplaty 80 až 100 % čistého zisku dividendou akcionářům. Podle odhadů Patrie by se dividenda měla v nadcházejících 6 letech pohybovat v rozmezí od 30 po 49 korun na akcii, to v závislosti na zvoleném výplatním poměru z uvedeného pásma. Na akciích analytik Patria Finance Martin Cakl potvrdil nákupní doporučení při zvýšení cílové ceny na 689 Kč z dosavadních 545 Kč na akcii.



V ekonomickém kalendáři je dnes v 9:00 tuzemský HDP za první čtvrtletí roku a v 9:30 aktivita v průmyslu. Tu se dozvíme také z Německa a za celou EU. Z USA přijde v 16:00 obdoba v podobě indexu ISM v průmyslu.