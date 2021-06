Inflace v eurozóně v květnu vzrostla na dvě procenta, poprvé od roku 2018

Meziroční míra inflace v eurozóně v květnu poprvé od října 2018 dosáhla dvouprocentní hranice a dostala se nad dlouhodobý cíl Evropské centrální banky (ECB). Ve svém rychlém odhadu to dnes oznámil evropský statistický úřad Eurostat. Inflace pokračovala v prudkém růstu již třetí měsíc v řadě a proti dubnové hodnotě se zvýšila o čtyři desetiny procentního bodu. Dnešní odhad neobsahuje data za celou Evropskou unii. Ekonomové v průzkumu Bloombergu očekávali zrychlení meziroční inflace jenom na 1,9 procenta.



Loni v květnu, kdy ekonomiku brzdila omezení spojená s pandemií, činila meziroční inflace v 19 zemích používajících společnou měnu 0,1 procenta.





ECB už dříve upozornila, že inflace by se do konce roku mohla dostat nad její cíl, který si stanovila těsně pod dvěma procenty. Po přechodném vzestupu centrální banka očekává, že se růst cen zmírní a v dalších letech se bude pohybovat pod cílovou hodnotou. Vedení banky nedávno naznačilo, že v nejbližší době nemíní nic měnit na své podpůrné měnové politice spočívající v rozsáhlých nákupech dluhopisů.



V pátém měsíci letošního roku se na celkovém růstu podepsaly zejména ceny energií, které vzrostly o 13,1 procenta, zatímco v dubnu šly vzhůru o 10,4 procenta. Mírně zrychlil také růst cen služeb, a to na 1,1 procenta z dubnových 0,9 procenta. Beze změny zůstal růst cen potravin, alkoholu a tabákových výrobků, který činil 0,6 procenta.



Ze států eurozóny nejvíce rostly ceny v Lucembursku, kde se zvýšily o čtyři procenta. Řecko naproti tomu jako jediná země vykázalo zápornou inflaci, a to minus 1,1 procenta.

