Lidé někdy přicházejí na trh s "mylnými myšlenkami", říká investiční veterán Booth. Jak odlišit investici od spekulace?

Za úspěchem mé firmy stojí snaha odlišit informační šum od relevantních signálů. Úspěchu je podle něj možné dosáhnout i bez toho, aby někdo byl schopen správně predikovat obraty na trhu a jeho vývoj v daný časový okamžik. Tvrdí to alespoň pro Bloomberg Markets zakladatel a ředitel Dimensional Fund Advisors David Booth, který se pohybuje na akciovém trhu již čtyřicet let.



„Nemůžete mít kontrolu nad trhem, ale můžete mít kontrolu nad rizikem,“ uvedl Booth s tím, že důraz v investování klade na dlouhodobost a smysluplnou strategii, které se lze držet, když jdou ceny nahoru i dolů. Kde je ale hranice, za kterou již končí investování a začíná kasino? A jak se vypořádat s tím, že návratnost souvisí s tím, jak moc investoři riskují?



Na tyto otázky Booth odpověděl, že klíčem je právě dlouhodobý pohled a přístup. Pokusy o časování krátkodobých výkyvů na trhu jsou pro něj spekulacemi a dobrým příkladem je v této souvislosti rok 2020. Na jeho počátku totiž akcie oslabily o desítky procent, aby ale celý rok uzavřely s asi 20% zisky. Jestliže se někdo v takovém prostředí pokoušel časovat trh, nemuselo to dopadnout dobře. Ale pokud se někdo držel dlouhodobé strategie a svých dlouhých pozic, realizoval zisky.



Investor byl tázán i na populární investiční téma současnosti – inflaci a její dopady na akcie. Booth odpověděl, že názorů na další vývoj inflace je hodně, ale nikdo samozřejmě neví, jaký bude skutečný vývoj. A co se týče samotného vývoje cen v ekonomice a také možného dopadu inflace na trhy, on sám je toho názoru, že je dobré investovat s tím, že by se inflace mohla zvednout.



Booth vyprávěl, že když v roce 1981 začínal se svými investičními fondy, klienti byli často podváženi na hodnotových akciích a akciích menších firem. Jeho fondy se právě na tyto skupiny aktiv zaměřovaly a to se vyplatilo, i když „se nedá čekat, že s nimi budete vítězit každý rok.“ Což se ukazuje i v posledních letech, protože hodnotové investice si vedou lépe než růstové akcie až v posledních několika měsících.



Jelikož se nacházíme v době, kdy poplatky za obchodování významně klesly, na trh podle investora přichází mnoho nových lidí. Což je samo o sobě dobré, ale řada z nich přichází s „mylnými myšlenkami“. „Domnívají se, že investování je spekulace, a to je špatný způsob, jak se stavět k trhům,“ dodal investor s tím, že „lidé se učí. Myslí si, že tu funguje nějaké kouzlo, se kterým oni zacházet neumí, ale někdo jiný to umí. A oni touží po tom, aby to kouzlo také zvládli, ale nic takového neexistuje.“



Zdroj: Bloomberg Markets