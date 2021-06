Rozbřesk: Rekordní zpoždění dodávek, inflace sílí, eurodolar u 1,22. Co na to v červnu ČNB?

Více než dvě třetiny účastníků naší konference z řad velkých korporátních podniků přiznala, že má problémy s nedostatkem vstupů nebo surovin. Ač se toto číslo zdá být pro nezasvěceného pozorovatele příliš vysoké, potvrzují ho i reprezentativnější průzkumy včetně posledních indexů nákupních manažerů (PMI).



U našich sousedů v Německu je vidět již několik měsíců jasný trend - v průmyslu podle PMI extrémně rychle rostou objednávky, zatímco výroba v tempu růstu kvůli nedostatku vstupů a surovin zaostává. Skoro 79 % německých průmyslových podniků hlásí zpoždění v subdodávkách klíčových komponent - to je historicky nejhorší situace. Chybí zejména elektronické součástky (polovodiče), plasty, olovo a dřevo. Řada podniků ovšem hlásí širší paletu výpadků, které pravděpodobně souvisí se zpožděními v mezinárodní přepravě.



V Česku je situace velice podobná. Stejně jako v Německu dochází k rekordnímu zdražování vstupů, které navíc v mnoha případech jednoduše nejsou k dispozici. Nejvíce se podle průzkumu PMI české průmyslové podniky potýkají se zdražováním kovů, obalových materiálů a dopravy. Ceny se řada podniků snaží přenést na zákazníky, ale ceny produkce rostou o poznání pomaleji než ceny vstupů, což se začíná odrážet negativně na ziskových maržích.



Řada podniků se snaží na situaci reagovat zrychlenými nákupy surovin a vytvářením “bezpečnostních” zásob. To je však v dnešní situaci velice složité a spíše to jen přispívá ke všeobecnému nedostatku klíčových vstupů ve výrobě. U klíčových vstupů také podniky často raději platí okamžitě nebo zkracují splatnosti - preferují surovinu na skladě před penězi na účtu.



Valná část centrálních bankéřů v Evropě považuje zatím dnešní silné inflační tlaky jako dočasné dědictví pandemie. Moc jistě a přesvědčivě však při svých hodnoceních nezní. Všechny tyto zjevně pro-inflační trendy sleduje i Česká národní banka a na červnovém zasedání bude pravděpodobně již poprvé vážněji debatovat možnost růstu úrokových sazeb (my zatím spíše sázíme až na srpen).







*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží v relativně úzkém pásmu mezi 25,40-25,50 EUR/CZK. Vyčkává podobně jako celé globální trhy na páteční výsledek payrolls. Současně bude důležitý i páteční výsledek českých mezd za první kvartál 2021 - bude to bezesporu jeden z důležitých dílků do skládanky pro červnové rozhodnutí ČNB.



Zahraniční forex

Eurodolar je zaseklý u hranice 1,22 a vyhlíží další důležitá makročísla, přičemž se nedal vyrušit komunikací centrálních bank. K ní patřila i Béžová kniha Fedu, jež například poukázala na rostoucí cenové tlaky u vstupů.



Právě ty bude možné opět monitorovat v ISM v sektoru amerických služeb. Zajímavější pak bude ADP z trhu práce, kde se dá očekávat velmi silný přírůstek nových pracovních míst v privátním sektoru v USA.



Akcie

Včerejší obchodování v USA postrádalo volatilitu i jakýkoliv výraznější směr. Hlavní akciové indexy ukončily den jen s nepatrnou změnou proti úterý. Nejlépe se vedlo díky růstu cen ropy energetickému odvětví (Exxon Mobile +0,9 %, Halliburton +4,3 %, Chevron +1,4 %, Occidental +2,7 %). Pozitivní vývoj zaznamenal i telekomunikační sektor (AT&T +1,1 %, Verizon +0,5 %). Příliš se naopak nedařilo technologickým akciím, ačkoliv to nelze tvrdit plošně (Apple +0,6 %, Alphabet -0,4 %, Nvidia +3,2 %, Activision Blizzard -1,1 %). Za zmínku pak stál divoký vývoj na akciích společností Gamestop (+13,3 %) a hlavně pak AMC (+95,2 %).