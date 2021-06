eMan bude dodávat IT služby pro Volkswagen. Celková hodnota smlouvy je 4,5 milionu EUR

Softwarová společnost eMan říká, že uzavřela rámcovou smlouvu s německou automobilkou . Po dobu dvou let bude dodávat IT služby včetně vývoje „chytrých“ uživatelských aplikací. Rámec smlouvy je 4,5 milionu eur. Pro eMan jde o jednu z největších zakázek roku. Firma, s jejímiž akciemi se obchoduje na trhu START pražské burzy, to uvedla v dnešním sdělení.



Vývoj aplikací, převážně mobilních, bude spadat primárně do kategorie konektivity vozidla, tedy propojení informačních a komunikačních technologií mezi uživatelem a vozem. To může znamenat vzdálené ovládání automobilu, kontrolu množství paliva či stav baterií.



„Konektivita vozidel je v posledních letech velké téma celého průmyslu. V praxi vytahujeme data z různých měřících zařízení v automobilu v reálném čase, což umožní koncovému uživateli okamžitě sledovat jeho stav, a to třeba před tím, než vyrazí do práce, kdy si například vzdáleně zapne vytápění vozu,“ uvedl Jan Kučera z eManu, ředitel divize společnosti, pod kterou zakázka spadá.



Součástí Group je už 30 let i největší tuzemský výrobce automobilů Škoda Auto, i přesto budou ale aplikace určeny pro samotnou značku . „Všechny projekty jsou určeny exkluzivně pro značku . Do budoucna ale nevylučujeme i přesah mezi další značky vlastněné skupinou,“ uvedl Jan Kučera z eManu, ředitel divize společnosti, pod kterou zakázka spadá.



Společnost eMan je předním českým dodavatelem softwaru. Specializuje se na vývoj mobilních a webových aplikací a související služby, jako jsou UI/UX design, podpora a servis, outsourcing IT specialistů a poskytování konzultací. V minulém roce eMan vstoupil na pražskou burzu, když na trhu START upsal 914 tisíc akcií v celkové hodnotě 46,6 milionů korun. Burzovní start se konal 31. srpna, od té doby se cena akcií vyšplhala na současných zhruba 84 korun. V roce 2021 by chtěla firma dosáhnout výnosů 210 milionů korun, EBITDA 21,5 milionu korun a čistého zisku 8,4 milionu korun. Od roku 2022 by pak mohla společnost začít s výplatou dividendy na úrovni 40 procent čistého zisku, stojí také ve firemním tiskovém sdělení.

Zdroje: eMan