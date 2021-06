Další náročný týden pro bitcoin. Stratégové mu předvídají pokles až na 20 000 dolarů

Tento týden je pro bitcoin opět náročný. A podle stratégů by mohl být předzvěstí dalších výprodejů na této kryptoměně. Nicméně další bitcoinu nadále věří.

V pondělí ministerstvo spravedlnosti úspěšně získalo zpět bitcoiny v hodnotě 2,3 milionu dolarů, které v dubnu vyplatila společnost Colonial Pipeline hackerům, kteří napadli její infrastrukturu. Soudní dokumenty naznačují, že vyšetřovatelé vysledovali záznamy transakcí bitcoinu až k digitální peněžence, kterou následně na základě soudního příkazu zadrželi. Úředníci se pak do této peněženky dostali skrze heslo.

Jak se k tomuto heslu FBI dostala, zůstává nejasné. "Nechci prozradit, jak jsme to udělali, pro případ, že bychom to v budoucnosti chtěli znovu použít," uvedl v pondělí zpravodaj Elvis Chan, asistent zvláštního agenta FBI v San Francisku.

Nic Carter, zakládající partner společnosti Castle Island Ventures, si myslí, že se pravděpodobně dostali na server, kde si hackeři ukládali informace o heslech. To by neznamenalo žádnou zásadní chybu v zabezpečení bitcoinu, ale spíše špatnou IT hygienu zločinecké organizace.

„Mnoho účastníků trhu, včetně mě, očekávalo, že prezident Joe Biden použije tuto kryptoměnu jako obětního beránka pro hackery a že přijde s drtivými reformami,“ řekl Mati Greenspan, manažer portfolia a zakladatel Quantum Economics. "Místo toho jsme byli poučeni o tom, co jsme už věděli: Že pro úřady je snazší chytit zločince, kteří používají krypto, než cokoli jiného."

Po tomto oznámení klesl podle údajů CoinMarketCap bitcoin z pondělních 36 717 dolarů na úterní minimum 31 295 dolarů. Nyní se drží nad 34 tisíci dolarů. Podle společnosti Oanda, ISI a Tallbacken Capital Advisors může další oslabení vést až k ceně 20 000 USD. Bitcoin za červen zatím klesl zhruba o 10 %.

Zdroj: CoinMarketCap

Tato největší kryptoměna se kvůli rostoucím regulatorním obavám v USA „nebezpečně blíží hranici 30 000 USD“ a „prolomení 30 000 USD by mohlo vyvolat obrovské množství prodejů na základě momenta,“ řekl Edward Moya, hlavní tržní analytik ve společnosti Oanda. Technický stratég společnosti Rich Ross a Michael Purves z Tallbacken Capital Advisors označili hranici 20 000 dolarů jako klíčovou supportní úroveň, pokud by bitcoin klesl ještě mnohem níže, než nyní.

Bitcoin klesl ze svého dubnového rekordu o zhruba 32 000 USD, a to po kritice miliardáře Elona Muska ohledně energie, kterou tato kryptoměna spotřebuje. Další zářez vyvolal nový regulační zásah v Číně. Schopnost amerických úřadů získat zpět výkupné zaplacené v bitcoinech také vyvrátila myšlenku, že není kontrolovaný vládou, což bylo pro některé příznivce důvodem podpory této kryptoměny.

Jiní jsou však o dlouhodobějším výhledu na bitcoinu dále přesvědčeni. Například společnost MicroStrategy Michaela Saylora navýšila prodej junk dluhopisů na 500 milionů USD ze 400 milionů USD na financování nákupu dalších bitcoinů. MicroStrategy je jedna z nejvíce býčích veřejných společností v oblasti kryptoměn. A středoamerický stát El Salvador, kde žije kolem 6,5 milionu lidí, se stal první zemí světa, která bitcoin uznala za zákonné platidlo a za 90 dnů vstoupí tento zákon v platnost. Salvadorští poslanci se ke kryptoměně přiklonili navzdory tomu, že se jejich rozhodnutí může odrazit na programu pomoci, o němž země jedná s Mezinárodním měnovém fondem a který přesahuje jednu miliardu dolarů.

— Nayib Bukele ???? (@nayibbukele) June 9, 2021

Asi týden po historickém maximu bitcoinu v polovině dubna společnost Purves tvrdila, že býčí výhled je velkou výzvou. "O kolik může jít dolů?" Ptal se Purves ve svém úterním komentáři. "Nejzřejmější odpovědí je i nadále úplný návrat zpět na 20 000 dolarů."





Zdroj: Bloomberg, CNBC, ČTK





Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.