Evropská růstová seance vyhlíží podporu od ECB

Červen je pro akciové trhy tradičně slabý měsíc. Ten letošní ale odstartoval slibně a akcioví býci sázejí na to, že centrální bankéři tuto rally ponechají v chodu. A hned ve čtvrtek ti z Evropské centrální banky, napsala agentura Bloomberg. Široký index Stoxx Europe 600 vyrostl v červnu zatím o 2 %. Pokud to vydrží, mohl by tento měsíc růst už pět měsíců za sebou, což je nejdelší série za posledních osm let.

Akcie v eurozóně letos porážejí svoje americké i světové protějšky.





ECB i její americký protějšek Fed, který bude jednat příští týden, akciovou rally pravděpodobně podpoří, protože se soustředí na zachování svého měkkého přístupu k měnové politice, domnívají se analytici společnosti Elga Bartsch a Wei Li. Podle nich ECB současné tempo nakupování aktiv ve čtvrtek pravděpodobně zachová.

Vzrušení na trzích v posledních době obstarává zuřivá debata o tom, zda se spotřebitelské ceny budou držet nahoře trvaleji a přimějí centrální bankéře začít uvažovat o utahování své podpůrné měnové politiky. Dluhopisové výnosy pak letos nahoru šroubovaly narůstající ceny komodit a obnovující se ekonomiky, což vedlo k očekávání dalších inflačních tlaků.

Kdyby se ECB ve čtvrtek rozhodla nákupy aktiv zpomalit, pořád by to nebyl jestřábí signál, domnívají se také Elga Bartsch a Wei Li. Ani od Fedu neočekávají, že by se příští týden akutně vyjadřoval k taperingu. A ani další diskuze během tohoto roku podle nich nebude znamenat, že zvýšení sazeb ze současné úrovně v blízkosti nuly je nějak blízko.

Veškerá nová data se ale budou pozorně sledovat, počínaje čtvrteční americkou inflací.

Banka k tomu poznamenává, že akcie v posledních několika měsících posilovaly v tandemu s cenami dluhopisů.

To znamená, že “akcie jsou teď citlivější na pohyby sazeb a kdyby dluhopisové výnosy nečekaně vystřelily nahoru, mohly by dostat negativní zásah”, napsal stratég této britské banky. Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu klesl ve středu poprvé po měsíci pod 1,5 %. Jasný katalyzátor tohoto pohybu přitom chyběl.

Optimistický pohled na Evropu má Carl Dooley, šéf EMEA tradingu ve společnosti Cowen. Nějaké vzedmutí evropských akcií v krátkém horizontu je ale podle něj nyní méně zřejmé, protože mnoho sektorů se nachází nad úrovněmi před pandemií.

Nárůst výnosů přestřelily cyklické tituly, které měli investoři v oblibě v posledních více než 15 měsíců. Někteří analytici už v posledních týdnech doporučili expozici na cyklus omezovat. Naopak hodnotové akcie za pohyby výnosů pořád zaostávají, a mohly by nabízet příležitosti v sektorech jako bankovnictví. To se chápe jako jeden z velkých vítězů inflačních sázek. má na sektor pořád doporučení overweight.

Podle Bloombergu tu je jedna známka, že rally by se mohla přinejmenším zastavit: Stoxx 600 je za letošní rok nahoře o zhruba 14 % a jestli to tak bude pokračovat dál, bude jeho celková návratnost do konce roku nahoře o podivuhodných 41 %.

Výnos dluhopisů jako indikátor dalšího růstu akcií, byť amerických, doporučuje sledovat Jim Paulsen, hlavní investiční stratég The Leuthold Group. Kdyby desetileté americké výnosy podnikly další výpad směrem ke 2 %, defenzivě, kterou zastupují třeba utility nebo zboží denní spotřeby, by nemuselo dařit taolik jako jiným částem trhu, citoval analytika web MarketWatch. Kdyby ale ekonomika vykazovala další znaky přehřívání a výnosy se měly i nadále zvyšovat, pak podle Paulsena historie ukazuje, že vítězí často nejvolatilnější akcie. V obdobích, kdy narůstající výnosy způsobují poprask na trzích s akciemi, bývají často vítězi akcie malých firem, cyklické sektory a rozvíjející se trhy, domnívá se také.

Zdroje: Bloomberg, MarketWatch