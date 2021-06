Rozbřesk: ECB dnes jen velice mírně zvolní expanzi, převládnou holubičí hlasy

Na dnešním zasedání bude ECB řešit důležitou otázku: Jak ve světle posledních vyšších inflačních čísel a rozjezdu ekonomiky naložit s mimořádnými měnově-politickými injekcemi. Konkrétně s programem PEPP, který v uplynulých měsících přispěl k rychlému nafukování bilance ECB, tedy pumpování likvidity do finančního systému. Věříme, že na dnešním zasedání ECB nakonec jen kosmeticky změní nastavení mimořádného programu PEPP. Debaty o jeho útlumu odsune do druhé poloviny roku.



Červnová prognóza by měla přitom přinést vyšší odhad inflace i růstu na nejbližší dva roky a teoreticky by mohla vést k posílení jestřábích hlasů v bankovní radě. Ty však i tak zůstanou velice slabé. Pandemická nejistota totiž zůstává stále ve hře a podle našich odhadů na rozdíl od USA (nebo i středoevropských ekonomik včetně Česka) jádrové inflační tlaky v eurozóně zůstanou i po odeznění pandemie slabší. Eurozóna bude sice také čelit nabídkové inflaci (výpadky subdodávek, dražší suroviny a vstupy) - vyšší nezaměstnanost v řadě zemí ale pravděpodobně nedovolí přenést tyto tlaky do mzdových vyjednávání.



To jsou zásadní argumenty pro velice opatrný obrat v měnové politice. Očekáváme proto, že ECB sice může dnes rozhodnout o lehkém zvolnění nákupů (z cca 80 mld. EUR/měsíc na cca 70 mld. EUR/měsíc), ponechá si však flexibilitu v tempu nákupů tak, aby držela finanční podmínky na současných příznivých úrovních. Jednoduše řečeno půjde o drobnou “operativní” změnu a trhům vyšle signál, že bude nakupovat i nadále přesně tolik, kolik bude zapotřebí.



Zásadnější rozhodnutí ohledně úplného ukončení pandemických programů odsune podle nás ECB na září nebo prosinec. I to ovšem nebude rozhodnutí o “útlumu měnové expanze” (tapering), který čeká Fed pravděpodobně na konci tohoto roku. Půjde pouze o útlum pandemického programu, zatímco klasické kvantitativní uvolňování bude pokračovat dál (podle našich odhadů minimálně po celý rok 2022). A debata o prvním růstu úrokových sazeb leží samozřejmě ještě dál… za horizontem našich prognóz.



Pomalé otáčení kormidlem by mělo být lehce negativní zprávou pro euro - to bude po červnovém zasedání jen těžko výrazněji rozšiřovat své zisky. Současně je to důležitý vzkaz i pro dluhopisové trhy Itálie a jiných více zadlužených zemí, kde se mohou rizikové přirážky držet zatím dál na relativně nízkých úrovních…



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna atakuje nejsilnější hodnoty od jara 2020 - měnový pár se dostal pod 25,40 EUR/CZK. Dnešní zasedání ECB může být pro korunu lehce pozitivní zprávou, nicméně v okolí 25,37 jsou další silnější technické bariéry, které nemusí být úplně jednoduché zdolat.



Zahraniční forex

Na trhu s americkými dluhopisy se dějí podivuhodné věci, když výnosy zažívají od posledních dat z trhu práce nečekaně prudký pád. Odhlédneme-li od fundamentálnějších důvodů (slabších dat z trhu práce, pochybností o infrastrukturním fiskálním balíku, a naopak debat o zvyšování daní v USA), tak propad může souviset i s regulatorně-likviditními důvody, které zvýšily poptávku po amerických dluhopisech (zároveň s tím je zajímavý rekordní nárůst reverzní repo facility Fedu). Kromě toho je pak navzdory vysoké inflaci stále obrovská poptávka po amerických dluhopisech ze zahraničí, což ukázala včerejší aukce desetiletého dluhopisu a zároveň i vysvětluje, proč dolar s klesajícími výnosy neoslabuje.

Dnes odpoledne by se nicméně trh s eurodolarem mohl dostat do volatilnějšího módu, a to díky zasedání ECB a americké květnové inflaci. Vzhledem k tomu, že obě události se budou odehrávat ve stejný čas, bude těžké oddělit různé vlivy na trh, ale lehce holubičí ECB, a naopak rekordně vysoká americká inflace (podporující vyšší sazby) by měly spíše eurodolar tlačit k nižším hodnotám.



Forint byl včera podpořen jestřábí reakcí centrální banky na vysokou květnovou inflaci. Viceguvernér MNB Virag totiž uvedl, že centrální banka by se rychle a efektivně chtěla zbavit zarůstajících inflačních rizik. V praxi to může podle nás znamenat, že základní sazba bude již na zasedání 23. června zvýšena o 30 bazických bodů (jednotýdenní depo pak o 15 bazických bodů) a v červenci zřejmě přijde další zvýšení. Pro forint jsou to pochopitelně dobré zprávy.



Ropa a zlato

Cena ropy mírně klesla, barel WTI se držel pod hranicí 70 USD, cena zlata rovněž mírně zkorigovala – těsně pod 1900 USD za trojskou unci.