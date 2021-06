Petr Dufek: Inflace se vrátila zpět do tolerančního pásma ČNB

Jen o 0,2 % se zvýšily spotřebitelské ceny v květnu, a to především zásluhou zdražujících pohonných hmot reagujících na vývoj cen ropy na světových trzích. Meziroční inflace cílovaná centrální bankou v květnu poklesla z předchozích 3,1 % na 2,9 % a vrátila se tak do tolerančního pásma ČNB.



Za celkovou inflací můžeme aktuálně vidět rychle rostoucí ceny v dopravě, a to znamená především zdražující pohonné hmoty a současně i dražší automobily. Jen doprava se na inflaci podílí zhruba třetinou, druhou třetinu „obstarává“ stejně jako v předchozích měsících alkohol a cigarety. Rostou sice i náklady na bydlení, avšak díky levnější elektřině a plynu není jejich dopad na spotřebitele tak výrazný jako například v západní Evropě, kde již tyto ceny kopírují zdražování energií na trzích.



Potraviny, které představují druhou nejvýznamnější část nákladů tuzemských spotřebitelů v průměru zlevnily o 1,3 %.



A jakou inflaci čekat v dalších měsících? Je pravděpodobné, že v blízkostí tří procent se bude pohybovat i v létě, nicméně od podzimu by se inflace mohla dostat pod 2,5 %, aby se v roce 2022 vrátila na cílovou hodnotu ČNB. Velkou neznámou je tentokrát rozvolnění, respektive reakce na vývoj cen v lockdownem postižených službách. V každém případě ČNB by mohla být s vývojem inflace vcelku spokojená, a proto by nemusela až tak pospíchat se zvyšováním sazeb. Nakonec kus práce za ni už udělala posilující koruna. A inflace má spíše nákladové příčiny, než že by ji podporovala silná poptávka. Na to se tu zatím žádný spotřební boom rozhodně nekoná.