Ruská centrální banka letos kvůli inflaci potřetí zvýšila úroky, nyní na 5,5 procenta

Ruská centrální banka zvýšila hlavní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 5,5 procenta. Banka přistoupila ke zdražení nákladů na úvěry již potřetí v letošním roce kvůli zrychlující se inflaci. V prohlášení uvedla, že bude nutné další zvýšení úroků.



Většina analytiků dotazovaných agenturou Reuters růst úrokových sazeb kvůli vysoké inflaci čekala. Meziroční spotřebitelská inflace, kterou banka pozorně sleduje, překonala její očekávání a v květnu stoupla na šest procent, což bylo nejvíce od října 2016. Tehdy hlavní úroková sazba činila deset procent.



Analytici centrální banky současně varovali, že inflace by mohla dále zrychlovat. Centrální banka proto uvedla, že bude na nadcházejících zasedáních uvažovat o dalším zpřísnění měnové politiky.



"Inflační tlaky zesílily, což vyžaduje aktivní kroky z naší strany," řekla na tiskové konferenci šéfka centrální banky Elvira Nabiullinová. Ohledně postupu na červencovém zasedání uvedla, že je velmi pravděpodobné, že banka úroky znovu zvýší, ale nelze ani vyloučit, že si dá ve zvyšování úroků přestávku, protože se mohou objevit neočekávané události.



Analytici Capital Economics nově očekávají, že do konce letošního roku by hlavní úroková sazba v Rusku mohla stoupnout na šest až 6,25 procenta.



Cílem ruské centrální banky je udržet inflaci kolem čtyř procent. Nyní uvedla, že k této hodnotě se inflace zřejmě vrátí ve druhé polovině roku 2022, tedy později, než banka doposud čekala.



Banka loni snížila náklady na úvěry na rekordní minimum 4,25 procenta, protože ekonomiku těžce zasáhla pandemie nemoci covid-19 a propad cen ropy, hlavní vývozní položky Ruska. Letos však úroky opět zvyšuje. Vyšší úroky mají za cíl zbrzdit inflaci a podpořit rubl. Mohou ale omezit hospodářskou aktivitu.



Ruský rubl v reakci na rozhodnutí centrální banky posílil k americkému dolaru až na 71,55 RUB, nejvýše od loňského července. Posílil také k euru.