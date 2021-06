Expert společnosti Fundstrat prudce změnil svůj názor na FAANG. Strach je za námi, tvrdí

Tom Lee ze společnosti Fundstrat v rozhovoru pro CNBC vysvětloval svůj velký obrat v názoru na atraktivitu akcií sdružených do zkratky FAANG. U nich měl ještě v květnu doporučení podvážit, které se z velké části zakládalo na očekávaném růstu výnosů vládních obligací. Vyšší sazby jsou totiž pro technologické akcie větším negativem než u akcií jiných, finančním titulům by dokonce měly prospívat. Lee se ovšem domnívá, že v poslední době již opadla „panika z růstu sazeb“ a další růst celého trhu by měly nemalou měrou táhnout právě akcie FAANG.

Pro tyto tituly tak má nyní Lee doporučení nadvážit. Ohledně dalšího vývoje sazeb pak uvedl, že nepredikuje nějaký konkrétní scénář, nicméně se mu zdá, že největší obavy z inflace a vysokých sazeb jsou již za námi. Ukazuje to podle něj možná i reakce trhů na poslední čísla týkající se inflace. Ta byla dost vysoká, ale reakce investorů nebyla nijak zřetelná. Doposud podle Leeho investoři čekali vyšší sazby a v souladu s tím se stavěli i k technologickým akciím, nyní se zdá, že sazby budou níže než tato očekávání.

Hodně kapitálu, hodně konkurence



O investicích do technologií hovořil na CNBC i Byron Deeter of Bessemer Venture Partners. Zaměřil se na téma mobility, tedy na společnosti, které podnikají v oblasti elektromobilů, autonomního řízení a podobných aktivit. Investor míní, že na býčím trhu se lidé obvykle kloní k akciím a firmám, které dosahují vysokého růstu tržeb. Na trhu medvědím se tento přístup mění a investoři začínají klást největší důraz na současnou ziskovost a schopnost generovat cash flow.



Deeter pokračoval s tím, že jeho investiční přístup aplikovaný i na technologie a zmíněnou mobilitu bere do úvahy oba faktory – tedy jak růst tržeb, tak dosahovanou efektivitu. Obojí dohromady totiž ukazuje na dlouhodobější schopnost firmy uspět a vytvářet hodnotu. Významným příběhem technologického sektoru je podle Deetera příliv kapitálu do celého odvětví, který vede k růstu nabídky a dostupnosti služeb, zostřování konkurenčních tlaků a negativnímu tlaku na ceny. Růst konkurenčních tlaků se podle odborníka projevuje i ve zmíněné mobilitě či třeba v cloudových službách.



CNBC také upozorňovala na nové zákonodárné aktivity, které by výrazně dolehly na firmy, jako je Google, či . Mimo jiné by totiž zakazovaly technologickým firmám prosazovat své vlastní produkty a služby na úkor konkurence. Takzvaný Platform Anti-Monopoly Act by také velkým technologickým firmám ztížil akvizice.