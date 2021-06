Děkuji, raději vodu. Hodnota Coca-Coly se po odmítavém gestu Cristiana Ronalda propadla

Čtyři miliardy dolarů. Tolik stálo nápojářského obra gesto fotbalové superhvězdy Cristiana Ronalda na tržní hodnotě. Portugalský fotbalista na tiskové konferenci Euro 2020 v Budapešti se zjevně nakvašeným výrazem odsunul dvě lahve Coca-Coly, které měl přichystané před sebou na stole. Pak zvedl láhev s vodou, kterou měl připravenou také, a prohlásil "Água!", snad aby vybídl k tomu pít raději to.

