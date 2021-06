ECB prodloužila bankám úlevy u pákového poměru až do března 2022

Evropská centrální banka prodloužila o devět měsíců hlavní požadavek na kapitál komerčních bank. Jako důvod v dnešním prohlášení ECB uvedla výjimečnou makroekonomickou situaci související s koronavirovou pandemií. Opatření má pomoci bankám pokračovat v poskytování úvěrů ekonomice zasažené pandemií.



Úleva ECB se týká tzv. pákového poměru (leverage ratio), který je alternativou ukazatele kapitálové přiměřenosti. ECB tak nadále umožní bankám, aby vylučovaly vklady uložené u centrální banky při výpočtu jejich pákového poměru. ECB o tomto opatření rozhodla v září 2020 a nyní se prodlužuje do března 2022. Původně mělo opatření skončit 27. června 2021. Celkem tohoto opatření využilo 39 bank.



Postoj ECB je v kontrastu s postoji centrálních bank ve Švýcarsku a USA, které tuto úlevu letos ukončily. To poukazuje na silnější závislost eurozóny na bankovních úvěrech než na kapitálových trzích jako zdroji pro financování firem, upozornila agentura Bloomberg.



ECB a další orgány poskytly bankám v době pandemie bezprecedentní regulační úlevy, aby jim pomohly absorbovat ztráty a pokračovat v poskytování úvěrů. Poskytnutá úleva u pákového poměru má pomoci zabránit nechtěným důsledkům programu nákupu dluhopisů ECB, kvůli kterému by banky mohly vypadat jako vysoce zadlužené, pokud by výjimka nebyla zavedena.