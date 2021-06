Komentář: Fed zvažuje zvýšení sazeb v roce 2023. Či dokonce dříve...?

Fed sice v hlavních parametrech svojí měnovou politiku nezměnil, ale jeho rétorika prošla kvantitativní změnou, a to zjevně v jestřábím směru. Navíc kromě toho, že američtí centrální bankéři prognózují, že se oficiální úrokové sazby odlepí od nuly v roce 2023, tak k jednomu kosmetickému zvýšení úroků došlo dokonce již na tomto zasedání. Fed z 10 na 15 bazických bodů zvýšil sazbu, za kterou u něj komerční banky ukládají svoje přebytečné rezervy. Na druhou stranu dodejme, že tempo expanze bilance Fedu zůstalo nedotčeno a centrální banka bude i nadále nakupovat dluhopisy za 120 mld. USD měsíčně.

Co se týká specificky nové prognózy, tak ta, na rozdíl od téměř nezměněného komentáře Fedu, byla skutečně jestřábím vzkazem. Varování, že k utahování měnové politiky může dojít dříve a bude navíc rychlejší, vyplynulo z pasáže týkající se projekce očekávaného vývoje oficiálních úrokových sazeb. Nejenže nyní američtí centrální bankéři vidí ve své většině růst sazeb o 50 bazických bodů v roce 2023 (na rozdíl od “březnové” nuly), ale navíc se mezi 18ti hlasy našlo sedm, jež by chtělo zvýšit úroky již v roce 2022. Šéf Fedu Powell sice na tiskovce tuto úrokovou prognózu lehce shodil s tím, že nejde o závazek centrální banky, avšak jestřábí vzkaz trhu nemohl potlačit. Trh dluhopisů tedy rozhodně s něčím takovým nepočítal, a tak výnosy musely logicky vzhůru a dolar zpevnil.

Pokud jde o verbální hodnocení ekonomiky ze strany J. Powella, tak ten několikrát zdůraznil, že centrální banka očekává další výrazný progres na trhu práce, který je podle něj stále ve stínu Covidu (a to z různých důvodů). Pokrok na trhu práce je pak nutnou podmínkou proto, aby Fed mohl trhu nastínit proces útlumu tempa nákupu dluhopisů. Podle Powela jsme však stále několik zasedání (Fedu) od tohoto restriktivního okamžiku. Trh práce je pro Powella a jeho Fed stále prioritou. Naopak hlavní americký centrální bankéř si nemyslí, že inflace i inflační očekávání vyskočily příliš vysoko a že by se Fed svojí (holubičí) politikou ocitl tzv. “za křivkou”.

Co si tedy z červnového zasedání FOMC odnést? Fed se verbálně snaží držet mantru o dočasné povaze inflace, ale celkově nemůže ignorovat ani její výši, ani silné známky oživení ekonomiky. V důsledku toho restriktivní kroky mohou dorazit dříve, přičemž jako první na řadu přijde oznámení o útlumu nákupů dluhopisů. To by se podle našeho názoru mohlo neformálně odehrát na konci srpna na tradičním symposiu o měnové politice v americkém Jackson Hole.