Velká poptávka po eurobankovkách během pandemie vrhá stín na budoucí zavedení digitálního eura

Občané eurozóny si od začátku pandemie nemoci covid-19 nahromadili bankovky jako bezpečnostní rezervu, přestože častěji používají jiné způsoby platby. Uvedl to včera člen Evropské centrální banky Fabio Panetta.



Nejnovější údaje vrhají stín na oblíbenou představu, že hotovost by měla téměř vymizet a nahradit ji mají digitální platidla soukromého sektoru, jako bitcoin, nebo digitální měny zavedené samotnými centrálními bankami, uvedla agentura Reuters.



Panetta uvedl, že poptávka po eurobankovkách v období od března 2020 do května 2021 vzrostla o 190 miliard eur (4,8 bilionu Kč), tedy o 550 eur na občana. Ve srovnání s trendem z předchozích pěti let to představuje nárůst o čtyři procenta. Vzhledem k tomu, že použití hotovosti při běžných denních platbách ve stejném období kleslo, Panetta se domnívá, že lidé zřejmě používají hotovost jako pojistku pro nepředvídatelné události.



"Jedním z možných vysvětlení tohoto zdánlivého paradoxu - růstu poptávky po bankovkách při současném poklesu hotovostních plateb - je, že se lidé během krize obraceli k hotovosti jako k nástroji, který jim pomůže zvládnout případnou nejistotu," uvedl Panetta na tiskové konferenci německé centrální banky Bundesbank o hotovosti. Upozornil na výzkum, podle kterého spotřebitelé na začátku pandemie omezili výdaje a zvýšili držení likvidních aktiv, a také na údaje ECB, podle kterých bylo používáno k placení pouze 20 procent eur, která jsou v oběhu.



ECB jedná o zavedení digitálního eura, které by doplnilo hotovost, například pokud by ji přestali přijímat někteří obchodníci. Veřejnost však zatím o výhodách digitální měny není přesvědčena. Průzkum Bundesbanky představený na konferenci ukázal, že 56 procent německých domácností je k zavedení digitálního eura v budoucnosti skeptická.



"Mnoho z nich nebylo přesvědčeno, že by to přineslo dodatečnou přidanou hodnotu ve srovnání se stávající nabídkou platebních možností," uvedl člen měnového výboru Bundesbanky Johannes Beerman.