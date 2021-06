Trumpova cla vedla k miliardovým ztrátám, tvrdí zpráva Fedu

Od začátku roku 2020 se v datech o globálním obchodu začala objevovat velmi nepravděpodobná anomálie. Čína uváděla, že prodává více zboží do USA, než kolik USA nakupují z Číny.

Tato obrácená situace byla výsledkem obchodní války mezi oběma národy, avšak nešlo o zamýšlený důsledek. Podle nového výzkumu ekonomů Fedu k tomu pravděpodobně došlo kvůli nesprávnému hlášení dat jak ze strany vývozců v Číně, tak dovozců v USA.

Ekonomové tvrdí, že by firmy v USA platily nižší cla, pokud by podhodnotily zboží dovážené z Číny. A čínské firmy by naopak získaly vyšší slevy na dani z přidané hodnoty, pokud by hodnotu vývozu naopak nadhodnotily.

Obvykle by měla být dovozní hodnota zboží při vstupu do jedné země vyšší než hodnota toho stejného zboží v době, kdy opouští jiný stát. Důvodem je, že dovozní ceny obvykle zahrnují náklady na dopravu a pojištění, zatímco ty vývozní ne.

Do února 2020 tomu tak bylo v případě dvoustranného obchodu mezi USA a Čínou. Americký dovoz zboží z Číny byl vždy naceněn výše než čínský vývoz do USA. Od března se však téměř každý měsíc hlásil opak.

Zpráva Fedu tak zdůrazňuje, že není snadné vyhrát obchodních válku ekonomickými překážkami, jako jsou cla. Navzdory tomu, že bývalý americký prezident Donald Trump tvrdil, že vítězství bude snadné. Zkreslení dat také posiluje argumenty proti úředníkům Trumpovy administrativy, kteří tvrdily, že americká cla zásadním způsobem vedla k návratu rovnováhy do obchodního vztahu mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa, kde si USA dlouhodobě udržují obrovský deficit.

Špatně nahlášená čísla ze strany amerických i čínských společností vysvětlují většinu poklesu obchodního deficitu mezi USA a Čínou od té doby, co na sebe v roce 2018 začaly obě strany navzájem uvalovat cla, argumentují ekonomové Fedu Hunter Clark a Anna Wong. Obchodní bilance byla podle jejich výpočtu v roce 2020 o 88 miliard USD menší než v roce 2017, přičemž 55 miliard USD z tohoto poklesu vzniklo v důsledku vyhýbání se americkým clům a 12 miliard USD v důsledku nesprávného hlášení dat ve snaze získat vyšší slevu na DPH na čínské straně. Zbývajících 20 miliard USD nebylo vysvětleno.

„Když se podíváme na americké údaje, měl obchodní konflikt mnohem menší dopad na bilaterální obchodní bilanci mezi USA a Čínou, než se na první pohled zdá,“ napsali ekonomové. Podhodnocené dovozy z USA také znamenají, že mohlo dojít ke ztrátě celních příjmů ve výši přibližně 10 miliard USD, odhadují.

Nejnovější obchodní údaje Číny také ukazují, že při plnění obchodních cílů dohodnutých s USA v rámci obchodní dohody došlo k pomalému pokroku. Od ledna 2020 činil čínský dovoz průmyslového, zemědělského a energetického zboží téměř 157 miliard dolarů, což dosahuje zhruba 41 % dohodnutých cílů mezi oběma národy.

Zdroj: Bloomberg