Infrastrukturní plán, dividendy a odpoledne zajímavá data

Páteční dopoledne je na hlavních finančních trzích nevýrazné. Akcie v Evropě na včerejší růst nenavázaly a na klíčových indexech sledujeme smíšený vývoj při menších odchylkách od včerejšího závěru. K žádnému podstatnému posunu nedochází na dluhopisovém trhu a příliš se nemění ani kurz eurodolaru, který dnes jen lehce stoupá na aktuálních 1,1940. Růst dnes převažuje na komoditách. Koruna se po lehkém oslabení ustálila.

Určitě zajímavou zprávou je dosažení předběžné dohody na infrastrukturním plánu mezi Bidenovou administrativou a republikány. Podobné zprávy o fiskálních výdajích dříve dokázaly trhy pozitivně naladit, ale poslední dobou byl efekt daleko menší, takže si od toho příliš neslibujeme. Dále také Fed po posledních zátěžových testech zruší omezení pro výplaty dividend a zpětné odkupy akcií amerických bank. Oznámení výplat mohou chodit od pondělního závěru dál.

Co se týče dnešního kalendáře, znovu v něm najdeme hned několik vystoupení amerických centrálních bankéřů. Zároveň vyjdou osobní příjmy a výdaje Američanů za květen. Mírný růst výdajů by měl pokračovat, příjmy spadnou kvůli omezování dávek v některých státech. Součástí reportu je také deflátor výdajů na osobní spotřebu; měl by oproti dubnu zrychlit, ale to po zveřejnění běžné inflace nebude překvapení. Jako doplnění pak později odpoledne vyjdou červnové výsledky průzkumu spotřebitelské důvěry Michiganské university.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4483 -0.0110 25.4670 25.4279 CZK/USD 21.3090 -0.1031 21.3390 21.2830 HUF/EUR 351.1628 -0.0965 351.7575 350.8707 PLN/EUR 4.5060 -1.0132 4.5234 4.5036

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7062 -1.3823 7.7298 7.7046 JPY/EUR 132.2026 -0.0421 132.4765 132.1650 JPY/USD 110.7000 -0.1506 110.8970 110.6830

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8584 0.1604 0.8594 0.8568 CHF/EUR 1.0952 -0.0315 1.0966 1.0944 NOK/EUR 10.1380 -0.1100 10.2023 10.1250 SEK/EUR 10.1071 -0.0376 10.1270 10.1028 USD/EUR 1.1944 0.1006 1.1951 1.1927

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3161 -0.1974 1.3193 1.3153 CAD/USD 1.2300 -0.1947 1.2331 1.2299