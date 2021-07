Rozbřesk: Výsledky českých veřejných rozpočtů se zatím nelepší

Odpověď je jednoduchá: normál je, že výkon ekonomiky dlouhodobě nestačí pokrýt spotřebu státu. Normál je, že jedeme vše na dluh. Normál je, že jsou státní zakázky předraženy i dvacetinásobně. Normál je, že se zvyšuje počet zbytečných státních úředníků. Normál je, že se rozdávají peníze voličům i přes to, že všichni víme, že nebude na důchody. Normál je podnikání po česku: ,,,Tři podnikatelé se přihlásí na opravu plotu kolem Ministerstva financí. Slovák vezme pásmo, změří délku plotu všechno načrtne na papír, něco spočítá a praví: „Spravím to za 350.000 Kč, to je 200.000,- materiál, 100.000,- pro zaměstnance a 50.000,- je marže firmy...“ Ukrajinec vezme palici, něco poměří, něco nakreslí, něco vypočítá... „My to spravíme za 250.000 Kč to je 150.000 za materiál, 50.000 za práci a 50.000,- marže firmy...“ Čech se neobtěžuje žádným měřením, žádný nákres ani výpočty, přistoupí k úředníkovi a pošeptá mu: „Za 2.250.000 Kč to udělám...“ Ministerský úředník na to: „Jak jste došel k tak vysoké sumě???“ Čech: „Milion tobě, milion mě a za 250.000,- to objednáme u toho Ukrajince!“ Zdroj:https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=347119 ANO BUDE LÍP

oradapoisson