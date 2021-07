Pochybnosti o reflaci a růstu, propad akcií a ještě nižší výnosy

ECB dnes po poledni oznámí výsledek revize své strategie. Podle zpráv v tisku by mělo jít podobně jako před rokem u Fedu o volnější přístup k inflaci. Nově by cíl byl nastaven symetricky kolem 2 procent s možností přestřelovat namísto současné snahy držet inflaci těsně pod 2 pct. Nejde o nic dramatického, což se ani nedalo čekat, ale ECB bude mít ve výsledku prostor držet politiku o něco uvolněnější. To jen potvrzuje náš předpoklad, že ústup ze současných podpůrných opatření bude velmi pozvolný, a je předčasné predikovat, kdy se základní sazba odlepí od nuly. Euro na tyto informace už dalším oslabením nereaguje a proti dolaru naopak mírně roste na 1,1820.



Výnosy dluhopisů míří dál dolů, ale je otázkou, jaký podíl na tom má nová strategie ECB. Podle nás spíše malý, neboť výnosy klesají ještě rychleji v zámoří a navazují na trend trvající už řadu dní. 2letá splatnost je v Německu i USA o bazický bod níž, na 10Y je to v Německu -3 a v USA už -5 bazických bodů.

Z druhé strany tu máme Fed, který podle včerejšího zápisu z posledního měnového jednání zůstává opatrný ve svých plánech na normalizaci politiky. Inflaci stále považuje za přechodnou a oživení za nedostatečné. Svým postojem si tak hlavně připravuje půdu pro zásah, pokud by podmínky pro zmenšení podpory nastaly dříve, nebo došlo k nějakému překvapení. Teoreticky tedy také důvod pro pokles krátkých výnosů.

Ten hlavní pohyb však nastává na dlouhých splatnostech, přičemž ale dnes už nepadají inflační očekávání. Mezitím v Evropě strmě klesají akciové trhy, když DAX ztrácí 1,2 pct, CAC 40 je -1,8 pct a španělský či italský trh padají o více než dvě procenta.

Pozornost se obrací k Číně a jejímu možnému zpomalování nebo rizikům pro růst na Západě. Revize reflačních sázek bude důležitým faktorem, přesto tomu struktura propadu akcií úplně neodpovídá. Exportně orientovaný DAX je na tom ještě nejlépe a ani sektorově to nevypadá, že by výprodeje byly exportně či cyklicky orientované. Nejvíc trpí banky kvůli zmíněnému vývoji výnosů.

Koruna slábne dál, aspoň proti euru, kde se obchoduje na 25,84. Domácí data v podobě maloobchodních tržeb tentokrát skončila lehce nad odhady, ale marginální reakce jen potvrzuje, že hrají malou roli. Tlak přichází plošně na celý region.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:37 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.8184 0.2683 25.8442 25.6957 CZK/USD 21.8330 -0.0023 21.9035 21.7825 HUF/EUR 357.6700 -0.1145 358.7500 356.4700 PLN/EUR 4.5388 0.1089 4.5438 4.5296

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6637 0.3898 7.6659 7.6244 JPY/EUR 130.1020 -0.2947 130.4160 129.6356 JPY/USD 110.0045 1.2296 110.6550 109.7630

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8577 0.3733 0.8581 0.8545 CHF/EUR 1.0851 -0.6501 1.0922 1.0838 NOK/EUR 10.3693 0.7787 10.4097 10.2410 SEK/EUR 10.1873 0.1968 10.2044 10.1821 USD/EUR 1.1827 0.2819 1.1828 1.1784

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3443 0.5915 1.3468 1.3351 CAD/USD 1.2557 0.6142 1.2574 1.2478