Sazka oživuje plán vstupu na burzu v Londýně

Český miliardář Karel Komárek oživil plán na uvedení loterijní společnosti Sazka Group na burzu. Jeho nadnárodní investiční skupina KKCG, do níž firmu začlenil, krok konzultuje a primární veřejná nabídka akcií (IPO) by se mohla uskutečnit ve druhé části letošního roku. V jednání je uvedení Sazky na londýnskou akciovou burzu, uvedly dnes zdroje agentury Bloomberg.



Sazka je nejstarší loterijní společností v České republice s podílem více než 90 procent na trhu loterií a podobných her. Hlavními loterijními produkty společnosti jsou číselné loterie s nejznámější hrou Sportka. Kromě České republiky působí i v Řecku, Rakousku, Itálii a na Kypru. Podle loňské zprávy s ní zákazníci prosázeli 6,8 miliardy eur (téměř 176 miliard Kč), uvádí Bloomberg.



Do Sazky na konci roku 2020 vstoupil jeden z největších světových investičních fondů Apollo Global Management investicí 500 milionů dolarů (10,9 miliardy Kč). Čistý zisk loterijní společnosti loni meziročně klesl o 23,5 procenta na 1,24 miliardy korun. Výnosy vzrostly o 13,6 procenta na 8,85 miliardy korun.



Sazka oznámila už v roce 2017, že najala banky za účelem případného prodeje akcií v Londýně. V průběhu roku 2018 ale od plánu postupně upustila. Tehdejší podmínky na burzách se zejména ke konci roku zhoršovaly. Od té doby se rozrostla a na konci roku 2019 se jí podařilo upevnit kontrolu nad rakouským provozovatelem kasin a loterií Casinos Austria.