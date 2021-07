Čína sází na digitální renminbi a elektromobily

Dan Ives z Wedbush Securities hovořil na CNBC o tom, že Čína jde již několik let systematicky cestou směrem k elektromobilům. Tento zelený trend se nyní přesouvá i do Spojených států, nicméně Čína je tu stále na prvním místě a to je důvod i k tomu, že firmy jako se stále více zajímají o tuto zemi, která je atraktivní pro jejich podnikání. A vedle elektromobilů má Čína tah i na digitalizaci měny.



Ekonom poukázal na to, že v USA nyní elektromobily představují asi 2 % celkového množství vozů na silnicích, v Číně je to podle něj asi 5 %. Dochází zde k rozvoji elektromobility i na nabídkové straně trhu, a to jak ze strany zmíněné Tesly, tak ze strany domácích firem, jako je NIO. Situace se ale začíná měnit rovněž v USA. je také podle Ivese dobrou sázkou pro ty, kdo chtějí držet akcie těžící z rozvoje elektromobility v Číně. Celkově je akcie podle Wedbush Securities atraktivní a projeví se to v následujících několika letech.







Atraktivní by podle ekonoma mělo být i NIO a „překvapivě i GM“. Tato společnost totiž také věnuje velké zdroje elektromobilitě a měla by těžit z jejího rozvoje na čínském trhu. Ives přitom míní, že stojíme na samotném počátku takového procesu a hovoří o „čtvrté průmyslové revoluci“, u které by vše mělo skončit.



V souvislosti s Čínou se také hovoří o jejím plánu na digitalizaci měny. Jeremy Allaire ze společnosti Circle připomněl, že v Číně začaly s digitalizací soukromé firmy a to vládu přimělo k tomu, že začala vytvářet plány na vládní alternativu těchto digitálních služeb tak, aby si uchovala svůj vliv ve společnosti. Jinak řečeno, na počátku snahy o vytvoření digitálního renminbi byly podle ekonoma fintech firmy, které čínská vláda vnímala jako hrozbu pro svůj vliv.



V USA a dalších západních zemích ale máme dlouhou historii technologického pokroku taženého soukromým sektorem. „Západ není místem, kde má vláda vše pod kontrolou, kde jsou firmy nacionalizovány,“ dodal ekonom s tím, že se to nyní týká i kryptoměn. Je to patrné také na objemu peněz, který se točí na trzích s těmito aktivy. Spojené státy by se tak neměly vydávat cestou, kterou kráčí Čína, a měly by nechat inovace na soukromém sektoru.







Čínská vláda je také nyní velmi citlivá na problémy týkající se životního prostředí a u kryptoměn se to projevilo zákazem jejich těžby, který podle ekonoma proběhl tam, kde není používána čistá energie. Navíc se čínská vláda snaží bránit tomu, aby docházelo k nestabilitě ve společnosti. To se projevuje v široké škále oblastí počínaje kryptoměnami a konče třeba akciovým trhem. Používá tak regulaci všude tam, kde by podle ní mohla větší část společnosti realizovat finanční ztráty a pak by se obracela na stát. „Pokaždé, když se objeví riziko zaručené společenské stability, vláda zasáhne,“ uzavřel Allaire.



Zdroj: CNBC, Youtube