Investice v Číně i v USA, do technologií a rozdělování internetu

Steve Rattner z Willett Advisors hovořil na Bloomberg Markets o tom, že se neztotožňuje s negativními pohledy na investice v Číně, ve Spojených státech podle něj investoři podstupují ekonomické riziko, v Číně zase politické. Její ekonomika je pak „nejlepším ekonomickým motorem, který v životě viděl.“



Rattner míní, že ono politické riziko je příčinou, proč se čínské akcie obchodují s diskontem ve srovnání s jinými trhy, včetně toho amerického. Šéfka akciových investic v Asset Management Katie Koch k tomu na Bloomberg Markets dodala, že podle ní je dobré investovat jak v USA, tak v Číně. Investiční příležitosti jsou zejména v technologickém sektoru. Následující graf ukazuje vývoj vybraných trhů od počátku roku 2020:





Zdroj: Twitter



Koch v souvislosti s technologiemi zmínila dvě oblasti. V USA a Evropě se podle ní bude hodně investovat do výroby čipů, protože se ukázalo, že současné výrobní vertikály jsou hodně zranitelné. Atraktivní tak podle ní jsou firmy, které dodávají příslušné výrobní technologie. Za druhé pak podle ekonomky dojde k rozdělování internetu na americkou a čínskou část a to sebou přinese i rozdělování cloudových služeb. Tento proces sebou také nese investiční příležitosti, a to v obou zemích, je ale nutné investovat přímo tam. A jde o témata, která se týkají následujících deseti let i delšího období.



Rattner ohledně Číny uvedl, že tamní vláda se začíná zajímat o velké technologické firmy a snaží se omezit jejich vliv a velikost. Tento posun má za sebou má i snahu o zvýšení konkurence a blahobytu spotřebitele. Celkově je ale v Číně stále „velký počet investovatelných firem“.



Oba odborníci byli tázáni i na chování drobných investorů na americkém trhu, a to včetně zájmu o takzvané meme akcie. Koch k tomu uvedla, že obecně větší zájem investorů trhu prospívá. Nyní je přitom zřejmé, že tento zájem nebyl jen vedlejším efektem pandemie, protože trvá i nyní, když dochází k otevírání ekonomiky. Patrné je i to, že na trhu se pohybuje více investorů a zároveň se rozšiřuje skupina akcií, o kterou mají zájem.



Následující graf porovnává vývoj celkového úvěrového financování od roku 2017. Letošní rok je ve srovnání s rokem minulým mnohem umírněnější. Rattner se s ní neshodl, podle něj si lidé doma sami také nedělají instalatérské práce, a proto by měli i u investování vyhledat pomoc profesionála.





Zdroj: Bloomberg Finance, Twitter