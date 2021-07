Rozbřesk: Finanční trhy ovládl strach z covidové Delta varianty

Trvalo to týdny, ale záhada klesajících delších úrokových sazeb ve vyspělých zemích je rozluštěna. Nehledě na uvolněnou letní atmosféru je noční můra s přezdívkou COVID znovu na scéně, což si trhy s rizikovými aktivy (na rozdíl od bezpečných dluhopisů) až dosud nechtěly připustit.

V čem přesně je tedy zakopán covidový pes, když vyspělý svět má své báječné vakcíny, které mají pandemii proměnit v “chřipečku” sezónního rázu? Tak předně - obavy vzbuzuje vývoj ve dvou hlavních anglosaských zemích (USA a Velké Británii), kde míra proočkovanosti dosáhla jen okolo 60 %, přičemž byly zrušeny veškeré restrikce, takže se vir skrze silně nakažlivou Delta variantu rychle šíří. Vzhledem k tomu, že nové lockdowny nepřipadají v úvahu, tak jde pochopitelně o to, jak vzrostou počty hospitalizovaných a v konečném důsledku i mrtvých.

Trhy - především ty akciové - přitom dost možná až dosud hrály pozitivní variantu sázejíce na to, že léto v kombinaci s promořením mladé (méně naočkované) populace nepovede k nárůstu počtu hospitalizací, obsazenosti JIP a vyšší smrtnosti. Takto optimisticky skutečně možná vypadá vývoj v Izraeli, ale nikoliv ve Velké Británii či některých státech USA. Například ve Velké Británii se počet hospitalizovaných za posledních pět týdnů zvýšil o tři tisíce. Další velkou nejistotu přitom v tuto chvíli představuje efektivita jednotlivých vakcín. Několik na sobě nezávislých studií sice potvrdilo, že dvě vakcíny Pfizer (z 90 %) ochrání před těžkým průběhem COVIDu, což ovšem buď neplatí či nebylo potvrzeno u ostatních vakcín (přitom ochrana po jedné dávce je relativně nízká u všech). Přitom jen relativně malá část vyspělého světa je v tuto chvíli naočkovaná dvěma dávkami vakcíny Pfizer.

Bylo by příjemné a zároveň uklidňující, kdyby trhy s rizikovými aktivy rychle začaly mazat včerejší ztráty a delší úrokové sazby se odrazily od včerejších úrovní k udržitelnějšímu dlouhodobějšímu růstu. Když však člověk čte zprávy o tom, že Austrálie se ve strachu před Deltou ponořuje do stále přísnějšího lockdownu, či že společnost Apple raději rozhodla odložit návrat svých zaměstnanců do kanceláří až na říjen, tak pohled směrem k podzimu nemůže být optimistický.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna sice včera začínala blízko 25,50 EUR/CZK, avšak v průběhu dne ztratila vůči euru víc než půl procenta a dostala se tak až k hranici 25,70. Ztrácely však i ostatní měny v regionu a s tím, jak sílil americký dolar, je možné včerejší zvýšenou volatilitu připsat spíš dění na hlavních trzích. Dnes jsou v ČR na pořadu dne jen výrobní ceny, které nejspíše znovu potvrdí zvýšené inflační tlaky v průmyslu způsobené cenami importovaných surovin a dalších vstupů. A budou tedy i dalším argumentem, proč ČNB nejspíš už na svém srpnovém zasedání znovu zvýší úrokové sazby.



Zahraniční forex

Dramatický nárůst averze k riziku prospěl jako obvykle dolaru, byť jeho zisky nebyly až tak výrazné. Rychlé zplošťování americké výnosové křivky vede samozřejmě k tomu, že delší úrokové sazby klesají v USA výrazněji než v eurozóně, což omezuje propad eurodolaru. Kalendář očekávaných událostí je dnes a zítra prakticky prázdný, a tak bude mít dost času na to zaobírat se dopady Delta varianty na jednotlivé ekonomiky.

Strach z nové vlny covidových restrikcí se včera nevyhnul ani středoevropským měnám. Měnový pár EUR/HUF se tudíž pokouší dostat nad psychologickou úroveň 360, přičemž pár EUR/PLN pro změnu flirtuje s tím, že se dostane nad úroveň 4,60.



Ropa

Včerejší výplach na akciových trzích dopadl tvrdě také na ropu Brent, která odepsala téměř 7 % a její cena propadla až pod 69 dolarů za barel. Obavy z šíření delta varianty (viz úvodník) tak zcela zastínily víkendovou dohodu aliance OPEC+ na podobě produkčních škrtů pro zbytek roku 2021. Ta nakonec vypadá podle očekávání - producentské státy budou kolektivně navyšovat těžbu v rozsahu 400 tis. barelů denně každý měsíc, což by mělo zajistit rozvolnění bezprostředního napětí na fyzickém trhu, jenž by však měl celkově zůstat v deficitu. Právě s ohledem na solidní fundamentální výhled vnímáme včerejší cenovou korekci jako krátkodobou záležitost a v nejbližších měsících nadále očekáváme návrat Brentu nad hranici 70 USD/barel.