Recese americké ekonomiky během pandemie byla rekordně krátká

Recese americké ekonomiky vyvolaná šířením koronaviru byla rekordně krátká. Trvala pouze dva měsíce, a to od loňského března do loňského dubna. Uvedl to včera Národní úřad pro ekonomický výzkum (NBER), jehož výbor v USA určuje začátky a konce recesí.



Návrat ekonomiky k růstu byl podle NBER tak rychlý, že pouze "bezprecedentní rozsah poklesu" přiměl členy výboru, aby hospodářský propad způsobený koronavirem vůbec označili za recesi.



Konec recese neznamená, že se ekonomika plně zotavila ze svého propadu, ale pouze to, že skončil její pokles. Indikátory výroby a zaměstnanosti podle NBER ukázaly, že americká ekonomika vstoupila do recese loni v březnu, v dubnu pak dosáhla svého dna a v květnu již začala oživovat.



Předchozí nejkratší hospodářskou recesi zažily Spojené státy v roce 1980. Recese tehdy trvala od ledna do června, tedy šest měsíců, napsala agentura AP