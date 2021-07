Německá ekonomika se brzy vrátí na úroveň před pandemií, její růst zrychluje, tvrdí Bundesbank

Německá ekonomika se brzy vrátí na úroveň před pandemií covidu-19, její růst v tomto čtvrtletí zrychluje. Ve své pravidelné měsíční zprávě to dnes uvedla Deutsche Bundesbank, tedy německá centrální banka. Finanční instituce v ní opomenula vliv záplav, které poničily západní části země. Nizozemská banka ING Groep v jiné zprávě ale uvedla, že záplavy se na německé ekonomice odrazí patrně jen omezeně.



Svou prognózu nizozemská banka zakládá na faktu, že záplavy v Severním Porýní-Vestfálsku, nejlidnatější spolkové zemi, a v sousední zemi Porýní-Falc, zasáhly zejména malé rodinné firmy spíše než velké průmyslové oblasti.



"Celkový ekonomický dopad by měl zůstat omezený. Existenční dopad na maloobchod nebo pohostinství, které už tak nesmírně utrpěly v důsledku výluk, by se ale rozhodně neměl podceňovat," uvedl Carsten Brzeski z ING. "Hořkou ironií tohoto druhu přírodních katastrof často bývá, že obnova domů a infrastruktury by mohla mít do budoucna pozitivní dopad na růst hrubého domácího produktu," dodal.



Ministr financí Olaf Scholz přislíbil pomoc obětem povodní nejméně 300 milionů eur (7,7 miliardy Kč) a mnohamiliardový program na rekonstrukci poškozených měst. Sdružení pojistitelů GDV se obává, že bouře, záplavy, přívalové deště a krupobití v Německu mohou způsobit, že letošní rok bude jedním z nejničivějších od roku 2013.



Německý hrubý domácí produkt (HDP) podle dnešní zprávy Deutsche Bundesbank v druhém čtvrtletí silně rostl a ve třetím by měl růst ještě rychleji.



"Za předpokladu, že v souvislosti s pandemií nedojde k žádným významným komplikacím a omezení dodávek ve zpracovatelském průmyslu se alespoň postupně zmírní, mělo by být tempo hospodářské expanze v létě ještě rychlejší a reálný hrubý domácí produkt by mohl již ve třetím čtvrtletí dosáhnout úrovně před krizí," uvedla německá centrální banka.