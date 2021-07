Čínská ekonomika je odolnější, než se čekalo

„Poslední dávka čísel z čínské ekonomiky celkově vyznívá lépe, než jsme čekali.“ Tak hodnotí současnou situaci Helen Qiao, hlavní ekonomka pro Čínu v BofA. Podle ní celkový růst zůstává „relativně ok“ a „je odolný“. Co ale například úvahy o slabých maloobchodních tržbách a následně i spotřebě domácností? Ekonomka míní, že retailové tržby neodrážejí velkou část spotřeby spojenou zejména se službami. Ta se podle ní lepší a u maloobchodních tržeb navíc hraje roli velmi slabý prodej aut a mobilních telefonů, který byl zaznamenán v dubnu a květnu. Červen ale ukázal, že „lidé stále nakupují“.



Slabým místem čínské ekonomiky jsou podle Qiao investice, a to jak na straně vládního sektoru, tak na straně firem. Snížení povinných minimálních rezerv podle ekonomky výraznou změnu nepřinese, čeká ale, že místní vlády začnou vydávat více obligací a budou uvolněny některé restrikce u půjček developerům. Má ale Čína vůbec potřebu dalších investic? Qiao míní, že rozhodně ano, a to například v oblasti dálnic, letišť či železniční sítě. Vedle investic do tradiční infrastruktury existuje podle ekonomky potenciál pro investice do moderních technologií a v neposlední řadě je tu plán čínské vlády na omezování emisí a zlepšení životního prostředí.



Na otázku týkající se dalšího vývoje měnového kurzu ekonomka zopakovala, že celkově si čínské hospodářství vede dobře, ukazuje na to i průmyslová výroba, a to znamená, že monetární politika nebude v dohledné době nějak výrazněji uvolněna. Což znamená, že „renmninbi nebude po delší dobu příliš slabé“. K tomu ale dodala, že snížení povinných minimálních rezerv bylo překvapivým krokem a „vláda vidí něco, co my ne.“





Dění v čínské ekonomice se často věnuje i americký profesor financí Michael Pettis, který působí v Pekingu. V souvislosti s vývojem dluhů a investic v této ekonomice nedávno na svém twitterovém účtu poukazoval na to, že v realitním sektoru se dluhy chovají „jako nafouknutý balón“. Pokud se totiž vláda a regulátoři snaží omezit dluhy v jedné části systému, je to stejné, jako když zmáčkneme balón na jednom místě a na jiném dojde k jeho vyboulení.

Ekonom dává za příklad snahu regulátorů o omezení bankovních půjček developerům, který se projevuje tím, že si tento sektor bere více půjček od svých klientů a dodavatelů. Tyto půjčky přitom bývají převedeny na cenné papíry a stávají se součástí investičních aktiv. Dlouhodobý růst cen nemovitostí přitom podle profesora vede k tomu, že na trhu neprosperují ti nejefektivnější developeři, ale spíše ti, kteří nejvíce spekulují a jsou ochotni se nejvíce zadlužit.



Následně se ke spekulacím uchylují i ostatní developeři, protože jinak by podle ekonoma byli vytlačeni z trhu. Celý sektor je pak dlouhodobě tahounem hospodářské aktivity v zemi a často podniká velké, ale ztrátové investiční projekty. Celkově je pak Pettis ohledně potenciálu pro další produktivní investice v čínské ekonomice skeptičtější než BofA.



Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets,