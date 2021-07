Víkendář: Kubánci si svou svobodu musí získat sami

Doug Bandow z Cato Institute si všímá demonstrací na Kubě. Jde o největší protesty za poslední čtvrt století, ke kterým dochází kvůli tomu, že kubánská vláda nedokáže zlepšit životní podmínky lidí. Ti navíc čelí politickému útlaku a rostoucí frustraci. Vláda se z problémů snaží jako obvykle vinit Spojené státy a Bandow se zamýšlí zejména nad tím, jak by se právě ony měly k současné situaci postavit.



Bandow tvrdí, že americká pravice, která „strávila šest desetiletí útoky na kubánský režim“, chce, aby současná americká vláda podpořila kubánský lid. Nicméně neříká, jak by to měla udělat. Bandow se domnívá, že jde o prázdná gesta, která mají pomoci zejména těm, kdo je proklamují. A k tomu expert kritizuje sankce. Ty jsou podle něj stejně jako v jiných případech „krutou strategií“, která nevede k požadovanému cíli.



Někteří pravicoví politici v USA dokonce hovoří o nutnosti leteckých útoků či jiných vojenských akcí, což ale podle experta pouze ukazuje, jak se republikáni stali zajatci těch, kdo horují pro válku. Kam ale tato strategie vede, ukazuje Irák či Afghánistán. Pro řadu republikánů jsou války, které za ně ale bojují jiní, tou první volbou. Nezajímá je však, jaké budou mít důsledky.



Pochopení nemá Bandow ani pro návrhy americké levice. Ta podle něj neustále blábolí o imperialismu a Kubu si představuje jako ráj, kde je hojnost pro všechny a lid miluje své osvícené vůdce. Tuto idylu ovšem ničí právě americký imperialismus. Ten škodí i dalším jinak svobodným zemím, jako je Rusko nebo Čína.



Bandow k tomuto svému pohledu na americkou levici dodává, že americkou vládu lze skutečně kritizovat za mnohé, ale v tom není žádnou výjimkou. Podle experta jsou tak na jednu stranu pomýlené americké sankce vůči zemím, jako je Írán či Venezuela. Na stranu druhou je zřejmé, že jde o diktátorské režimy a ne prosperující svobodné země, ze kterých by šlo brát si příklad.



Vše končí u otázky, co by tedy měli Američané ve vztahu ke Kubě dělat. Expert míní, že Kubánci si skutečně zaslouží podporu od USA a celého zbytku světa. Mají nárok na svobodu, na to, aby svobodně volili vládu a ta měla vůči nim svou zodpovědnost. „Nakonec to jsou ale jen Kubánci, kdo jim samotným může zajistit svobodu. Tento úkol není úkolem Spojených států,“ uzavírá.



Zdroj: Cato Institute