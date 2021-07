Stát a ČEZ asi podpoří memoradem Gigafactory. První investice má být 52 miliard korun

Vláda a energetická společnost zřejmě v úterý podepíšou memoradum o podpoře projektu továrny na baterie pro elektromobily, takzvané Gigafactory, v Česku. Znění memoranda dnes odsouhlasila vláda, uvedl na Twitteru vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Z materiálu, který má ČTK k dispozici, vyplývá, že investice má v první fázi činit minimálně 52 miliard korun a v souvislosti s ní se předpokládá vznik minimálně 2300 nových pracovních míst.



Havlíček už loni oznámil, že skupina zvažuje v příštích několika letech stavbu továrny na lithiové baterie pro auta v severních Čechách, kterou označil právě jako projekt Gigafactory. Na výrobu baterií chce firma spolu s investory z automobilového průmyslu využívat lithium z oblasti Cínovce v Krušných horách."Jednáme se dvěma hlavními subjekty mezinárodního charakteru. Je to citlivá věc, nechtějí, abychom to příliš komentovali. Jejich názor respektujeme," řekl ministr minulý týden deníku Právo.Na začátku června ministr uvedl, že vláda by měla během následujících týdnů rozhodnout o pobídce v řádu jednotek miliard korun , aby v Česku továrna na baterie pro elektroautomobily vznikla. V polovině března ministr řekl Hospodářským novinám (HN), že česká vláda o projektu jedná s německou automobilkou . , jehož součástí je i česká automobilka Škoda Auto, letos v březnu oznámil, že plánuje mít do roku 2030 v Evropě šest továren na baterie."ČEZ má zájem realizovat a vláda má zájem podpořit projekt Gigafactory produkující baterie pro elektrická vozidla v České republice jako strategický projekt, který urychlí transformaci jak energetického, tak automobilového průmyslu. Záměrem projektu je rovněž vytvoření unikátní příležitosti k transformaci strukturálně postižených regionů v České republice," stojí v textu memoranda, které by měl za stát podepsat Havlíček a za generální ředitel Daniel Beneš.Z dokumentu dále vyplývá, že je připraven se stát investorem projektu, dodavatelem energií, energetických služeb a lithia z místních zdrojů, zajistit vhodné prostory a zázemí pro realizaci projektu a je rovněž připraven zajistit financování zamýšleného projektu. Vláda prostřednictvím ministerstva průmyslu je pak připravena mimo jiné podpořit zamýšlený projekt vhodnou formu veřejné podpory.Její výše má podle materiálu poskytnout "efektivní pobídkový stimul pro investora". Kabinet chce také podpořit investora zajištěním nezbytné dopravní a vzdělávací infrastruktury, služeb veřejného zdraví, sociálních služeb a ostatních nezbytných veřejných služeb. a vláda společně pak chtějí společně rozvíjet takzvaný bateriový hodnotový řetězec, zahrnující široké spektrum činností, od těžby surovin až po zpracování baterií k druhotnému použití a jejich recyklaci. Jeho značnou část je podle nich vhodné umístit do ČR.Lithium je považováno za kov budoucnosti, v Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě. Lithium a jeho využití bylo jedním z hlavním témat sněmovních voleb v roce 2017 a vyvolalo spory v tehdejší vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL.