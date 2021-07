Rozbřesk: Sentiment v eurozóně na maximu, v ČR už klesá

V eurozóně je sice ekonomický sentiment na maximu, avšak v ČR se v červenci mírně zhoršil. A jeho pokles jde na vrub jak průmyslu, tak službám. Včera zveřejněné podrobné výsledky dávají možnost podívat se, co za změnou nálad v českém hospodářství vlastně stojí.

První nasnadě jsou služby, kde došlo k výraznému zhoršení důvěry zejména v oblasti HORECA, která sice na jedné straně pociťuje rozvolnění, avšak na straně druhé stále trpí pomalým náběhem cestovního ruchu – zvláště pak toho zahraničního. Velká očekávání, která naznačovaly předchozí průzkumy, se tak zřejmě stále nenaplňují, jak plyne z hodnocení současné situace v těchto firmách i jejich výhled na následující tři měsíce. Podobný závěr lze učinit i z průzkumu mezi cestovními kancelářemi, která však na rozdíl od hotelů a restaurací alespoň zůstávají výhledově velmi optimistické.

V průmyslu je patrný výrazný nárůst pesimismu v automobilovém a plastikářském průmyslu. U aut vychází nejenom z méně příznivého hodnocení současné situace, ale i očekávaného vývoje v dalších měsících – a ten jasně komplikuje nedostatek komponent v celém sektoru, který se pak odráží ve výrazném nárůstu zásob nedokončených výrobků. Z průzkumu přitom vůbec nevyplývá, že by automobilky počítaly s výraznějším zvyšováním cen svých výrobků, na rozdíl od všech ostatních průmyslových oborů.



Už předběžný odhad HDP za druhé čtvrtletí, který byl zveřejněn dnes v devět hodin, zklamal oproti očekávání trhu. Český HDP podle předběžného odhadu ve 2Q mezičtvrtletně vzrostl jen o 0,6 %, když tržní odhad byl nastaven na růst až o 2,0 %. U třetího čtvrtletí se možná budou výhledy poopravovat směrem dolů. A to jak z důvodů komplikací v průmyslu, tak i nenaplnění dřívějších optimistických očekávání ve službách. Tak to alespoň lze číst z aktuálního červencového průzkumu nálad a očekávání v jednotlivých odvětvích a oborech české ekonomiky.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna včera podobně jako další měny v regionu posilovala a dostala se dokonce pod hranici 25,50 EUR/CZK, kde byla naposledy na začátku července. K návratu na silnější úrovně koruně dopomáhá nejenom pokles averze k riziku, slabší americká čísla a perspektiva delší měnové expanze v eurozóně i v USA. Dnes trh čeká předběžný odhad českého HDP, který zatím jen v hrubých rysech naznačí, jak se tuzemské ekonomice vedlo po rozvolnění ve druhém čtvrtletí. Výrazně lepší číslo by korunu mohlo posunout k ještě silnějším úrovním, neboť by mohlo ještě více podpořit jestřábí nálady v centrální bance.



Zahraniční forex

Americký dolar se během včerejší obchodní seance dostal pod tlak a po měsíci opět koketoval s hranicí 1,19 EUR/USD. Předběžný odhad HDP za druhý kvartál sice potvrdil, že se americká ekonomika vrátila zpět na předkrizovou úroveň, avšak tempo růstu (6,5% meziročně anualizovaně) zaostalo za očekáváním, což dolaru rozhodně nepomohlo.

Dnes přijde na řadu bleskový odhad HDP v eurozóně, která po dvou čtvrtletních propadech v řadě vyhlíží pozitivní růst. To by mohlo dodat euru další vzpruhu, podobně jako červencová inflace v eurozóně, jež bude taktéž zveřejněna během dnešního dopoledne. Nakonec, potenciál pro pozitivní překvapení (tj. zrychlení z červnových 1,9 % nad hranici 2 %) naznačuje včerejší nad očekávání silná inflace v Německu, která vystoupala na 3,8%, což je nejvyšší hodnota od roku 2008.