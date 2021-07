Petr Dufek: Slabé oživení ekonomiky za druhý kvartál nelze označit jinak než zklamáním

Slabé oživenie je sklamanie? A prečo by to malo byť sklamanie? Veď ja som sa snažil oživiť ekonomiku ako to len šlo. To spravila urobila a pojeb@la tá únia. Zastavili dotácie a preto sú tie výsledky tak slabé. Hlavná príčina je v tom, že vy česi stě banda udávačov a závistivcov, samé kampáně proti mně, ktorí vám tu robí poriadok. pozritě sa na to aj z tej druhej strany, nalial som vám do ekonomiky biliony a k čomu to bolo? k ničomu!! aj keby som si požičial sto bilionov a rozdal vám ich, ták budětě stále proti mně a budětě měť stálě slabé výsledky. No počkajtě až buděm koněčně prezidentom, ták už ten poriadok spravím. Do volieb sa nič dramatického konať něbudě, ale až vyhrajeme, ták vám to zrátám. A keď něvyhrajeme, budětě až po uši v dlhách a z nich sa už něvyhrabětě. Dobre som vám to zariadil. teraz dám dva dni voľna štátnym zamestanncom (lebo to sú moji verný voliči) a nějaké hemzy, že to budě stáť peniaze nepočúvajtě. Nbudě to stáť nič. Lebo nikto něpozná, či sú v robotě alebo nie, nikto něpozná, či niečo robia alebo nič!! to je rovnaké. Aj keby som ich něhal doma päť týždňov, tak to nikto něpozná. Však ja to viem dobre, aj ja som štátny úradník nie?! Ale počkajtě čo vám všetko eště sľúbim!!! Všetci moji voliči poletia za odmenu na mesiac!! Rakety som už objednal. Ále len tý očkovaný!!! lebo něočkovaný može nakaziť očkovaného němocou proti ktorej je očkovaný očkován!!!! Voltě ÁNO BUDĚ LÍP.....

oradapoisson