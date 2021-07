Důvěra v české ekonomice klesá, komentuje sentiment v ČR analytik Petr Dufek

Naštěstí máme velmi nízkou nezaměstnanost, takže to ekonomika dokáže docela snadno vykrýt. Ale mohlo být ještě líp, škoda - hlavně co se týče státních čísel. Ale není problém, aby si běžní zaměstnanci vydělali víceméně kolik potřebují i jinde. Ostatně právě v Horeca je dalším problémem, covidem způsobený odchod mimo obor a už nenástup lidí zpět. A spolu s úbytkem turistů, rostoucích cenách vstupů i výstupů a tím i nižší poptávky zákazníků, kteří se navíc měli čas učit vařit doma, poptávky ještě snížené pravidly typu testování, to nebude mít Horeca teď moc snadné. Taky opomíjený dopad na obor bude mít i praktické pochopení mnohých zaměstnaců ohledně toho, jak se nevyplatí mít část mzdy načerno. Ono dostávat reálně 40.000 měsíčně a platit z toho bydlení a náklady a pak sklouznout na minimální mzdu je docela dobrá škola. Ta by naopak dlouhodobě mohla státnímu rozpočtu prospět.

PetMa