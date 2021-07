Ekonomika Česka stoupla ve čtvrtletí o 7,8 procenta. Ekonomové čekali víc

Hrubý domácí produkt Česka vzrostl ve durhém čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,6 % a meziročně o 7,8 %. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Předběžné údaje jsou horší než očekávání trhu, nastavená na 2,0 procenta pro mezičtvrtletí a 9,2 % pro meziroční růst. K němu se nicméně HDP vrátil po roce a čtvrt. Jeho výše překonala předchozí zatím největší meziroční růst ekonomiky z druhého čtvrtletí 2006, kdy činil 7,5 procenta. Výsledek kladně ovlivnilo uvolnění restrikcí proti koronaviru, které výrazně zasáhly ekonomiku v loňském roce, a zejména pak zahraniční poptávka a zvýšená spotřeba domácností.

K meziročnímu růstu HDP pozitivně přispěla zejména zahraniční poptávka a výdaje na tvorbu hrubého kapitálu. Rostly rovněž výdaje na konečnou spotřebu domácností. Meziroční růst hrubé přidané hodnoty byl nejvíce ovlivněn vývojem v průmyslových odvětvích. Mezičtvrtletní srovnání pozitivně ovlivnila především skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.

"Rozvolňování protiepidemických opatření umožnilo domácnostem částečně realizovat odloženou spotřebu. Zvýšily se i výdaje domácností za služby," uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.



Meziroční nárůst ekonomiky byl mírnější, než očekávali analytici. Ti předpokládali, že by ekonomika ve sledovaném čtvrtletí stoupla zhruba o devět procent. Odůvodňovali to především nízkou srovnávací základnou z loňského roku zasaženého omezeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19.



Statistici u prvního odhadu neuvádí podrobnosti vývoje ekonomiky. Podle zveřejněných informací ve druhém kvartále k meziročnímu růstu HDP pozitivně přispěla zahraniční poptávka a výdaje na tvorbu hrubého kapitálu. Vedle toho rostly výdaje na konečnou spotřebu domácností. "Meziroční růst hrubé přidané hodnoty byl nejvíce ovlivněn vývojem v průmyslových odvětvích. Mezičtvrtletní srovnání pozitivně ovlivnila především skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství," uvedli statistici.



Kermiet současně ale připomněl, že kvůli nedostatku komponentů v řadě průmyslových odvětví se zvýšily zásoby nedokončených výrobků, což mělo dopad na vývoz zboží.



V prvním čtvrtletí letos česká ekonomika meziročně klesla o 2,4 procenta. Mezičtvrtletně ekonomický výkon poklesl o 0,3 procenta.



Epidemie koronaviru začala českou ekonomiku ovlivňovat loni na jaře. První případy epidemie se v zemi objevily 1. března, stát poté začal zavádět omezení obchodu, služeb či pohybu lidí a ekonomika v loňském prvním čtvrtletí meziročně klesla. Nejhorší propad HDP byl patrný ve druhém čtvrtletí, a to o více než desetinu. Meziroční pokles následoval i v dalších čtvrtletích.

Zdroj: ČSÚ, Bloomberg, Patria.cz, Reuters, ČTK