Čísla UniCredit přinesla optimismus. Možné převzetí potížisty akciím vrásky nedělá

Zisk italské bankovní skupiny UniCredit za druhé čtvrtletí ve výši 1,03 miliardy EUR překonal nejvyšší odhad analytiků a meziročně se více než zdvojnásobil. Napomohly tomu poplatky za správu aktiv a nižší rezervy na krytí ztrát z nesplácených úvěrů. Narůstajícímu optimismu nad zotavující ekonomikou napovídá I skutečnost, že UniCredit snížila celoroční cíl pro to, kolik peněz si bude muset dát stranou na nesplácené půjčky. Akcie banky, která zahajuje jednání o převzetí problémového italského bankovního domu Monte dei Paschi di Siena, rostly v Miláně i o více než pět procent. Akcie Monte Paschi vyskočily po zastaveném obchodování až o 11 procent.

UniCredit také potvrdila roční prognózu týkající se nákladů, tržeb a zisku. Letos očekává očištěný zisk nad třemi miliardami eur

Kvalitnější aktiva v druhé největší italské bance hrají do karet jejímu generálnímu řediteli Andrea Orcelovi, který by měl ve čtvrtém čtvrtletí představit strategii zaměřenou na vytváření udržitelné vyšší ziskovosti. Banka už ve čtvrtek oznámila, že začala jednat s italskou vládou o koupi již zmíněné Monte Paschi, což by byl pro UniCredit první velký akviziční krok pod Orcelovým vedením.

Právě Orcel se nechal v květnu slyšet, že chce UniCredit vzdálit restrukturalizačním krokům a transakce jsou jednou z cest, jak dosáhnout strategických cílů rychleji. V případě Monte Paschi se jedná o jenom o výseku, který se bude dál definovat po skončení due diligence. UniCredit se snaží převzít celou banku, ne ale její špatné úvěry ani žádní přetrvávající právní rizika.

Pro vládu v Římě je nejstarší banka na světě přítěží od roku 2009, kdy ji poprvé zachraňovala. Nový CEO UniCredit může jejím převzetím signalizovat, že je připraven transformovat I italský bankovní sektpr jako celek, který charakterizují slabá ziskovost a špatné úvěry.

Banka UBS vidí možnou dohodu o Monte Paschi pozitivně, protože by mohla zvednout ziskovost, aniž by nějak kompromitovala regulatorní kapitál. Totéž se domnívá také .

Akcie UniCredit, která patří k dlouhodobým investičním tipům Patrie, dnes patřily k nejlepším performerům v bankovním indexu Stoxx 600 Banks Index a jejich nárůst byl největším od začátku února. Nakupovat doporučuje 16 analytiků sledovaných Bloombergem, deseti jich radí držet a tři prodávat. Nejoptimističtěji titul vidí Mediobanca s cílovou cenou 15,70 EUR/akcii. Titul byl dnes kolem 15:00 kolem 10 eur/akcii. Letos titul vyrostl o 31 procent.

Výnosy banky ve druhém čtvrtletí dosáhly 4,40 miliardy EUR při odhadu 4,23 miliardy. Rezervy na krytí ztrát z nesplácených úvěrů dosahovaly 360 milionů EUR při odhadu 707,3 milionu a čistý úrokový výnos hruba baplnil odhady na 2,19 miliardy, když dosáhl 2,20 miliardy. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v letošním prvním pololetí čistý zisk 3,24 miliardy korun, tedy 127 milionů eur, což je meziroční nárůst o 33 procent. Objem vkladů UniCredit Bank stoupl meziročně o 12 procent na 457 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o osm procent na 472 miliard korun.

Zdroje: Bloomberg, ČTK