Avast oznámil výsledky za první pololetí, dohodl se s NortonLifeLock na fúzi až za 8,6 miliardy dolarů

Společnost Avast dnes před otevřením trhů oznámil své finanční výsledky za první pololetí roku 2021. Upravené tržby vzrostly o 8,8 % na 471,3 mil. dolarů, zisk EBITDA přidal 11,9 % na 270,2 mil. dolarů. Celková výkonnost byla podle prohlášení firmy v souladu s očekáváním představenstva, management potvrdil také výhled na další období. Avast také potvrdil, že dosáhl se společností NortonLifeLock dohodu o podmínkách navrhované fúze, a to formou doporučené nabídky společnosti Nitro Bidco Limited, dceřiné společnosti ve stoprocentním vlastnictví společnosti Norton, na celý vydaný a vydávaný kmenový akciový kapitál Avastu



Upravený objem fakturace (billings) dosáhl výše 482,7 mil. USD vzrostl o 2,9 % při aktuálních měnových kurzech (organický růst 0,9 %). Konečná dividenda vyplacená v červnu 2021 byla ve výši 11,2 centů na akcii; celková dividenda za rok činila 16,0 centů na akcii, což představuje nárůst o 8,8 %.

„V souladu s očekáváním představenstva s potěšením oznamujeme, že výsledky skupiny za první pololetí roku 2021 jsou silné, a to i při porovnání s dobrými výsledky z předchozího roku. Skupina dosáhla dvouciferného organického růstu tržeb a udržela si vysokou úroveň ziskovosti s upravenou,“ komentuje výsledky společnosti Avast její generální ředitel Ondřej Vlček.

Výhled organických příjmů skupiny pro letošní rok zůstává na horní hranici 6-8% růstu. Očekává se, že upravená skupinová marže EBITDA v roce 2021 zůstane v porovnání s rokem 2020 zhruba stejná.

Za prvních šest měsíců roku 2021 se počet platících zákazníků v segmentu Consumer Direct podle Avastu zvýšil o 1,5 % na 16,72 mil. Míra udržení zákazníků pro segment stolních počítačů byla na úrovni 69 %, což je o 4 procentní body více od IPO. Obnovení licencí v prvním pololetí zaznamenalo pouze mírné zhoršení v kohortě "Covid" a vykazuje znaky dalšího možného zlepšení.

V rámci rozvoje své obchodní strategie v oblasti identity oznámila společnost Avast jmenování dvou vedoucích pracovníků: nového senior viceprezidenta a generálního manažera pro identitu Charlese Waltona a globálního ředitele pro firemní rozvoj Paula Cartera.

NortonLifeLock se dohodl na fúzi s Avastem až za 8,6 miliardy dolarů

Americká softwarová společnost NortonLifeLock oznámila, že se dohodla s českou nadnárodní antivirovou firmou na jejím převzetí. Za spojení hodlá americká kybernetická firma zaplatit až 8,6 miliard dolarů (asi 186,3 miliard Kč). Informoval o tom list The Financial Times.



Jednání o fúzi společnosti oznámily v červenci. V úterý večer ve společném prohlášení uvedly, že akcionářům Avastu bude nabídnuta kombinace peněžního vyrovnání a nově vydaných akcií NortonLifeLock.

Akcionáři tedy mají dvě možnosti. Zaprvé získat za každou akcii Avastu 2,37 USD v hotovosti a 0,19 akcie NLOK (předchozí závěrečná cena 24,15 USD), anebo získat 7,61 USD v hotovosti a 0,03 akcie NLOK za každou akcii AVST. Možnost s větší hotovostí (cca 180 Kč za akcii) představuje prémii ve výši cca. 6 % k včerejší závěrečné ceně za akcii na pražské burze. Akcie Avastu po otevření trhu rostly o 4 % na 177 Kč za akcii.

Fúze Avastu s NortonLifeLock bude dokončena nejdříve za devět až deset měsíců. Společnost ponese také nové jméno - jaké zatím není jasné. Na dnešním on-line briefingu to uvedl generální ředitel Avastu Ondřej Vlček. Před dokončením spojení se podle Vlčka musí uskutečnit valné hromady obou společností. "Také ta transakce musí projít přes všechna regulatorní schvalování, a to v celé řadě zemí, kde ty společnosti působí. Z toho důvodu očekáváme samotné uzavření transakce až někdy v polovině příštího roku, do té doby budou obě firmy působit samostatně," řekl dnes Vlček.



Potvrdil, že nová společnost bude mít sídlo v Praze a v Tempe v americké Arizoně. Služby se chystá nabízet více než 500 milionů uživatelů. "Díky této fúzi také dojde k úsporám v hrubých nákladech, které jsme vyčíslili přibližně na 280 milionů dolarů (asi šest miliard korun) a dalším potenciálním synergiím na straně příjmů z příležitosti pro vstup na další trh," uvedl Vlček.



"Hodláme je částečně využít na financování nových investičních projektů ve výši 80 až 100 milionů dolarů (1,7 až 2,2 miliardy korun), zejména v oblasti výzkumu a vývoje, inovací a dalšího byznysového růstu," řekl Vlček. Zdůraznil, že jde o fúzi, nikoliv o akvizici jedné z firem - po spojení podle Vlčka půjde o jednu z dvaceti největších softwarových společností na světě. Současní akcionáři Avastu budou vlastnit 14 až 26 procent nové firmy, uvedl.

Nová společnost bude mít sídlo v Praze a v Tempe v americké Arizoně. Služby se chystá nabízet více než 500 milionům uživatelů.



"Obě naše společnosti mají vizi společné platformy," uvedl generální ředitel společnosti NortonLifeLock Vincent Pilette, podle kterého NortonLifeLock vyniká v oblasti ochrany proti krádeži identity, zatímco je jedničkou v ochraně soukromí uživatelů.



Podobně vnímá výhody fúze generální ředitel společnosti Ondřej Vlček. "Vznikne světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti zaměřený na koncové uživatele, který v sobě spojí sílu Avastu v ochraně soukromí a NortonLifeLocku v ochraně identity," sdělil Vlček v tiskovém prohlášení.



Avast působí na trhu od roku 1988 a jeho akcie se obchodují na pražské a londýnské burze. Je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení. Dodává bezpečnostní programy pro počítače a mobilní zařízení. Jeho produkty využívá přes 435 milionů uživatelů po celém světě, z velké části bezplatně. Firma o sobě uvádí, že zaměstnává více než 1700 lidí a že každý měsíc zablokuje 1,5 miliardy počítačových útoků. Zakladatelé Avastu ve firmě drží zhruba 35procentní podíl.



NortonLifeLock sídlí ve městě Tempe v americké Arizoně. Podnik má tržní hodnotu zhruba 16 miliard dolarů a dříve na trhu působil pod názvem Symantec. Sekci výrobce bezpečnostního softwaru Symantec zaměřenou na podniky a úřady ovšem v roce 2019 prodal americkému výrobci čipů Broadcom. Jeho nejvýraznějšími obchodními artikly jsou nyní antivirus Norton a produkty LifeLock na ochranu proti krádeži identity.

Zdroj: ČTK, Avast