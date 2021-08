Tempo zadlužování Česka roste, stát by měl podle NKÚ více šetřit

Česko se přes loňský rekordní schodek drží mezi nejméně zadluženými státy EU, tempo zadlužování ale roste. Sdělil to dnes Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v každoročním stanovisku k návrhu Státního závěrečného účtu. NKÚ při kontrolách pravidelně odhaluje neefektivní využívání státních peněz, uvedl šéf úřadu Miloslav Kala. Stát by podle něj mohl najít další úspory v řádu až desítek miliard korun ročně. Schodek státního rozpočtu za rok 2020 narostl z plánovaných 40 miliard na 367,4 miliardy. NKÚ již dříve uvedl, že téměř polovina nárůstu výdajů rozpočtu nesouvisela s pandemií nemoci covid-19. Ministerstvo financí s tím však nesouhlasí.



Veřejný dluh v roce 2020 podle NKÚ poprvé překročil hranici dvou bilionů korun. Ze států EU sice vykázaly nižší veřejný dluh jen tři země EU, ale vysoká rychlost zadlužování je výrazným rizikem pro hospodaření státu, uvedl úřad. V dalších letech se podle kontrolorů očekává, že tempo zadlužování Česka bude druhé nejrychlejší v unii. "NKÚ při kontrolách pravidelně naráží na neefektivní vynakládání prostředků státu. Jsem přesvědčen, že kdybychom důsledně hledali úspory, dokázali bychom do rozpočtu vrátit oněch 20 miliard ročně, nutných k tomu, abychom zastavili ještě před hranicí dluhové brzdy," sdělil prezident NKÚ Kala.



Hospodaření státu skončilo v roce 2020 deficitem 367,4 miliardy, což je podle NKÚ nejvyšší schodek za dobu existence samostatné České republiky. "Podle údajů z pokladního plnění ale přímo s pandemií souvisely prostředky jen za více než 218 miliard korun," uvedla mluvčí NKÚ Jana Gabrielová. "Ministerstvo financí zařadilo do seznamu opatření proti šíření pandemie i výdaje, které dle NKÚ s pandemií nesouvisí. Šlo například o jednorázový příspěvek důchodcům, oddlužení vybraných nemocnic nebo navýšení dotací na potravinovou soběstačnost," doplnila.



Už v dubnu NKÚ uváděl, že z nárůstu výdajů státního rozpočtu za rok 2020 o 291 miliard korun minimálně 147 miliard nesouviselo s pandemií covidu-19. Ministerstvo financí tehdy uvedlo, že i výdaje, které podle NKÚ s pandemií nesouvisely, měly za cíl stabilizovat českou ekonomiku. "Není pravda, že by vláda rezignovala na úsporná opatření. Již v roce 2020 došlo ke krácení počtu míst, které bylo navíc doprovázeno snížením tzv. užších provozních výdajů rozpočtových kapitol o deset procent," sdělilo v dubnu ministerstvo.



NKÚ v dnešním stanovisku zhodnotil vývoj českého hospodářství pozitivně. Ekonomika se sice podle údajů Českého statistického úřadu loni propadla nejvýrazněji za dobu samostatné ČR, ale méně, než činily odhady ekonomů, ministerstva financí i České národní banky. "Stojí za tím především oživení průmyslu ve druhé polovině roku 2020. Zároveň je výsledek ČR o 0,5 procentního bodu lepší, než byl v roce 2020 průměr zemí EU," sdělila mluvčí NKÚ. Česko si podle úřadu také udrželo nízkou míru nezaměstnanosti. Naopak růst cenové hladiny v Česku byl loni podle NKÚ jeden z nejvyšších v unii.